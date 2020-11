Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir ay içinde konutların yapımına başlayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma günü İzmir'de meydana gelen 6,6'lık depremin ardından AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

- Arama kurtarma çalışmaları sona erdi. Buna göre depremde 114 vatandaşımız hayatını kaybetti, 1035 insanımız da yaralandı. Yaralılardan 999 vatandaşımız taburcu oldu 36 vatandaşımızın tedavisi sürüyor. Eğer enkaz kaldırmada bir yarışın içerisine girilmiş olsaydı, 5. gün enkaz altından o yavru nasıl çıkarılacaktı?

''1000 konteynır vardı stoklarımızda, İzmir’de kullanıyoruz''

- İzmir ile ilgili sürate bir adım daha attık. 1000 konteynır vardı stoklarımızda, İzmir’de kullanıyoruz. Vatandaşlarımızı o konteynırlarda iskan edeceğiz. Bu arada inşaatlarımız da başlayacak. TOKİ ile başlatılan konut atılımı özel sektörün de gayretleriyle önemli bir dönüşümün gerçekleşmesini sağlamıştır. Hala dönüştürmemiz gereken 6,7 milyon konut bulunuyor.

''Beş sene içinde inşa etmeyi planlıyoruz''

- Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kere daha allahtan rahmet diliyorum. Deprem anından itibaren arama kurtarma gibi çalışmalarda depremzedelerin tüm ihtiyaçları eksiksiz karşılanmıştır. Bir ay içinde deprem konutlarının yapımına başlayacağız. Önümüzdeki yıl bitmeden teslim etmiş olacağız. Öncelikli olarak belirlediğimiz 1,5 milyon konutu önümüzdeki beş sene içinde inşa etmeyi planlıyoruz. Ülkemizi deprem başta olmak üzere tabii afetlere hazırlıklı hale getirmek için gece gündüz çalışmayı sürdüreceğiz.

Kılıçdaroğlu'na tepki

- Yaşanan her felaket bir derstir. Ne yazık ki ana muhalefetin başındaki zat, oraya yaptığı turistik ziyarette, "5 gün oldu, enkaz hala kaldırılmadı" diyor. Bilmediğin iş hakkında neden konuşursun? Sus da adam sansınlar. İzmir milletvekilisin... Düşünebiliyor musun? Şöyle bir uğrayıp dönüyorsun. Başından sonuna kadar kalman lazım. o ilin vekilisin yahu. Bunu da yapmayıp orada hayatını her şeyini feda etmeye hazır olan bakan arkadaşlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız hakkında ileri geri konuşuyorsunuz. Kızılay ile ilgili de bir şey demişti, hatırlarsınız. 'Bir tane Kızılay çadırı görmedim' demişti. Şimdi burayla ilgili de Kızılay'a verdiler veriştirdiler. Kızılay orada, AFAD tüm imkanlarıyla orada. 4000'e yakın çadırla orada hazır oldular. Yoğun şekilde de çadır kuruluşları yapıldı.

''CHP sözcüsünün dedesinin sözcüsü de o zaman İçişleri Bakanı'ydı''

- Yaşanan her felaket bize ülkemizin deprem kuşağında olduğunu, her an yeni sarsıntılarla karşılaşabileceğimiz gerçeğini tekrar hatırlatıyor. Bu konuda milat hiç şüphesiz 1999 depremidir. Bu işin çok daha gerisi var. Erzincan, Erzurum, Çaldıran'dır... Bunlar çok daha önceleri. Erzincan depreminde CHP sözcüsünün dedesinin sözcüsü de o zaman İçişleri Bakanı'ydı. 33 bin vatandaşımız o zaman ebediyete intikal ettiler.

''Diğer partiler 3 ile 5 ile çarpın AK Parti'ye yetişemiyor''

- AK Parti Türkiye'de en çok üyeye sahip siyasi partidir. Diğer partiler 3 ile 5 ile çarpın AK Parti'ye yetişemiyor. Her yıl 1 milyon yeni üye ile kolları sıvadık. Bu yılki 1 milyon yeni üye hedefimize şuan itibarıyla ulaşıyoruz. Bugün itibariyle 11 milyon 200 bin üye sayısını da yakalamış buluyoruz.

''Göz yumamayız''

- Teröristler boş durmuyor. Baktılar ki insanları öldürmekle başarılı olamıyor, sessiz, masum ağaçlarımızı yakmaya başladılar. Üreticiyi de tüketiciyi mağdur eden stokçuluk faaliyetlerine göz yumamayız. Salgın döneminde tüm ülkeler gıda ürünlerinde ihtiyatlı bir gümrük politikası izlerken Türkiye'nin bunun dışında kalması beklenemez.

''Gerçek çevrecilik işte budur Bay Kemal''

- AK Parti büyüdükçe Türkiye de daha yeşil ve daha temiz bir çevreye kavuşacaktır. Amacımız yenilenebilir enerjinin her alanında dünyada ilk sıralara yerleşmek. Gerçek çevrecilik işte budur Bay Kemal. Bunları da öğren.