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Sefirin Kızı'nın Kavruk Ömer'i Edip Tepeli kızının yüzünü ilk kez gösterdi

Sefirin Kızı'nda Kavruk Ömer karakterine hayat veren Edip Tepeli, geçen hafta baba olmuştu. Kendisi gibi oyuncu olan Ayşecan Tatari'yle ilk bebeklerini kucağına alan Tepeli, kızının yüzünü ilk kez gösterdi.

Çocukları Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari 2017 yılında nikah masasına oturduğu eşi Edip Tepeli ile ilk bebeğini kucağına aldı. 31 yaşındaki Tatari, kızıyla ilk fotoğrafını 'Hello world' (Merhaba dünya) notuyla paylaşırken Edip Tepeli ise, "Kalbim Ege'de doğdu" mesajıyla yayınladı.

Bodrum'a yerleşen Ayşecan Tatari ve Edip Tepeli çifti, kızlarıyla çektikleri ilk videoyu sosyal medyadan sevenleriyle paylaştı.

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