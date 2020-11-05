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Gaziantep'te trafikte aracın altında kaldı! O anlar güvenlik kamerasında

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde bir araç, seyir halindeyken başka bir caddeden aniden önüne çıkan motosiklete çarparak altına aldı. Bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

İhlas Haber Ajansı

Kaza, Nizip ilçesi Prof. Cahir Tanyol Caddesi ile Hastane Caddesi kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa B. idaresindeki 27 VD 351 plakalı araç, Cahit Tanyol Caddesi üzerinde seyir halindeyken Hastane Caddesi istikametinden gelen 27 NS 406 plakalı Ömer Faruk A. idaresindeki motosiklet bir anda önüne çıktı. Bir anda önüne çıkan motosikleti göremeyen araç sürücüsü motosiklete çarparak durabildi.

Kaza nedeniyle motosiklet sürücüsü Ömer Faruk A., aracın altında kalarak ağır yaralandı. Kaza anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kazayı gören vatandaşların olay yerine koşup aracın altında kalan motosiklet sürücüsünü kurtarmak için aracı kaldırmaya çalışma anları da görüntülerde yer aldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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