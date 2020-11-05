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MEDYA

Sadakatsiz son bölüme Asya ve Mert'in aldatma sahnesi damga vurdu

Sadakatsiz dizisi 5. bölümüyle Kanal D'de ekrana geldi. Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un başrollerde oynadığı Sadakatsiz'in son bölümünde, Derin'in yanına yerleştirdiği Nil sayesinde, Volkan'la ilgili gerçekleri duyan Asya, Mert'in intikam teklifini kabul etti.

Sadakatsiz dizisi 4 Kasım Çarşamba akşamı 5. bölümüyle ekrana geldi. BBC Studios’un Doctor Foster isimli dizisinin Türkiye uyarlaması olan, yapımcılığını Med Yapım ve Mednova'nın üstlendiği ve Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Özge Özder'in başrollerde oynadığı Sadakatsiz'in son bölümü izleyiciyi ekran başına kilitledi. Sadakatsiz son bölümde Volkan'ın en yakın arkadaşı Mert, Asya'yla buluştu ve kendisinden hoşlandığını açıkladı. Mert, "Volkan'dan intikam almana yardımcı olabilirim" diyerek otel odasının kartını Asya'ya verdi.

Nil ile konuşan Derin'in "Volkan eşiyle yıllardır ilişkisi yok. Ona acıdığı için çok nadir birlikte oluyorlarmış" sözlerini duyan Asya yıkıldı. Asya, Mert'in intikam teklifini kabul etti ve otele gitti. Mert ve Asya birlikte olduktan sonra ise, Asya eşiyle ilgili şirket bilgilerini istedi.

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