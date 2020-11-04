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İzmir depreminde Rıza Bey Apartmanı'nın yıkılma anının görüntüleri çıktı

İZMİR'deki depremde en fazla can kaybı yaşanan binalardan olan Rıza Bey Apartmanı'nın yıkılış anının, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı.

Anadolu Ajansı

Bayraklı ilçesi Sakarya Caddesi'de yer alan bir iş yerinin güvenlik kamerası, 30 Ekim'deki yaşanan 6,6 büyüklüğündeki deprem sırasında Rıza Bey Apartmanı'nın yıkılmasını kaydetti.

Görüntülerde deprem sırasında bina ve ağaçların sallanması, vatandaşların panik ve şaşkınlığı ile apartmanın bir anda çökmesi yer alıyor.

Binanın yıkılmasıyla çevrede oluşan yoğun toz bulutu ve panik yaşayan vatandaşların kaçısı da görüntülere yansıyor.

Deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarının yoğunlukla devam ettiği Rıza Bey Apartmanı'nda çalışmalar bu sabah sona ermişti.

Ayda Gezgin bu apartmandan çıkarılmıştı

İzmir'deki depremde 4 yaşındaki Ayda Gezgin 91 saat sonra kurtarılmıştı. Ayda'nın annesi Fidan Keskin Gezgin ise saatler sonra enkazdan ölü olarak çıkarılmıştı. 

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