BIST 1.164
DOLAR 8,45
EURO 9,90
ALTIN 514,58
YEREL

Antalya'da üstü çıplak halde hastaneyi birbirine kattı! Zor anlar yaşattı

ANTALYA'nın Finike ilçesinde gözaltına alındıktan sonra sağlık kontrolü için Finike Devlet Hastanesine getirilen şüpheli, polise zor anlar yaşattı. Polisin engelleme çalışmalarına rağmen şüpheli hastane kapılarını tekmeledi, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı

Olay Antalya'nın Finike ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aşırı gürültü şikayeti üzerine eve giden polislere direnen şüpheli, gözaltına alınıp sağlık kontrolü için Finike Devlet Hastanesine getirildi.Burada da polise direnmeye devam eden ve üstü çıplak olan şüpheli, polise mukavemet göstermeye devam ederken hastanenin kapılarını tekmeledi. Sağlık görevlilerinin de büyük korku yaşadığı anlarda polis tarafından sakinleştirilen şüpheli, yine polislerin arasında güçlükle hastaneden çıkartıldı.Olay sonrası hastanenenin kapı ve camlarında hasar oluştu.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar 2 yorum
SON DAKİKA HABERLERİ
Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (4 Kasım Çarşamba)
Bakan Albayrak: PKK aşağılık yüzünü göstermeye devam ediyor
İngiliz perakende devi 94 yıl sonra ilk kez zarar açıkladı
Oxford'un koronavirüs aşısı en az yüzde 50 oranında koruma sağlayacak
ABD seçimleri son durum Donald Trum mı Joe Biden mi Amerika'da kim önde?
Barış Atay'a saldırı davasında yeni gelişme
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Trileçe nasıl yapılır damak çatlatan lezzet!
Pelin Öztekin yeni tanıştığı adamla önce öpüştü sonra mekandakilerle tartıştı
İstanbul'da korkutan görüntü! Her gün binlerce kişi buradan geçiyor!
İzmir depreminde herkes dışarı kaçtı onlar çalışmaya devam etti! İşte o anlar
Antep usulü kuru dolma nasıl yapılır?
Saat 22.00'da kapanacak yerler hangisi yeni kısıtlamalar listesi
Hadi Özışık karantinadayken şirket ne durumda?
Evde yaşam üçgeni oluşturma pozisyonu fotoğrafları