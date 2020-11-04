Antalya'da üstü çıplak halde hastaneyi birbirine kattı! Zor anlar yaşattı

Olay Antalya'nın Finike ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aşırı gürültü şikayeti üzerine eve giden polislere direnen şüpheli, gözaltına alınıp sağlık kontrolü için Finike Devlet Hastanesine getirildi.Burada da polise direnmeye devam eden ve üstü çıplak olan şüpheli, polise mukavemet göstermeye devam ederken hastanenin kapılarını tekmeledi. Sağlık görevlilerinin de büyük korku yaşadığı anlarda polis tarafından sakinleştirilen şüpheli, yine polislerin arasında güçlükle hastaneden çıkartıldı.Olay sonrası hastanenenin kapı ve camlarında hasar oluştu.