Trileçe nasıl yapılır damak çatlatan lezzet!

Yemeğin ardından çayınızı yudumlarken hafif mi hafif bir lezzet mi istiyorsunuz? Bir Balkan tatlısı olan trileçe tam size göre. Dünyada ve ülkemizde son dönemde meşhur olan yediden yetmişe herkesin bayılarak tükettiği trileçe, zor gibi gözükse de pratik olarak hazırlayabileceğiniz bir tatlı. İşte leziz mi leziz trileçe tatlısı için gereken malzemeler...

Malzemeler

Kek için;

6 adet yumurta, yarım su bardağı şeker, 1 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, bir fiske tuz.

Süt şerbeti için;

1 paket yağlı süt, yarım su bardağı şeker, 1 kutu krema.

Karamel sos için;

1,5 su bardağı toz şeker, 1 paket krema, 1 yemek kaşığı tereyağ.

Püf noktaları;

Keki önceden ısıtılmış fırında 180 derecede, 20-25 dakika pişiriyoruz. Şerbeti keke eklerken, şerbetin ılık olması ve kekin ilk sıcağının çıkmış olması gerekir. Karamel sosu yaparken Kremayı erimiş şekere ekleme esnasında topaklanma olmaması için sürekli karıştırın. Krema soğuma aşamasında fazla yoğunlaşırsa yarım çay bardağı süt ile açabilirsiniz.