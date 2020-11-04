Masumlar Apartmanı ekibinin İzmir mesajı herkesi duygulandırdı

TRT 1 ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Masumlar Apartmanı dizisi oyuncuları İzmir'deki depremle ilgili verdikleri mesajla izleyicileri duygulandırdı.

Dizinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da "MasumlarApartmanı olarak İzmir depreminde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Arama kurtarma ekiplerimize ve destek olan herkese sonsuz teşekkürler. Kalplerimiz ve dualarımız seninle #GeçmişOlsunİzmir" ifadeleri kullanıldı.