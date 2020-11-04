Ayda Gezgin'in babasından yürek yakan sözler! 20 dakika önce telefonla konuştum

İzmir'in son mucizesi 3 yaşındaki Ayda Gezgin'in enkazdan cansız bedeni çıkarılan annesi Fidan Gezgin toprağa verildi. Fidan Gezgin'in acılı eşi Uğur Gezgin ise yürek yakan açıklamalarda bulundu. İşte Uğur Gezgin'in o açıklamalarından satır başları...

- Çok zor bir süreçteyim. Hiç aklıma gelmeyecek bir zamanda oldu. Depremden 20 dakika önce telefonda görüşmüştüm. Depremden sonra sıkıntı yaşanabileceğini düşündüm ama böyle olacağını düşünmemiştim. 20 dakika önce parkta konuştuğum bir insan... Ne zaman gitti, ne zaman eve girdi... O yol bitmedi. Zaten arabayı bir yere park ettim, sonrasında koşarak gittim eve.

Enkaz çalışması sırasında birinin montunu çaldım

- Enkaz çalışmaları yapılırken birinden montu çaldım, hakkını helal etsin. Kurtarma görevlisi gibi girip çıktım ara ara. Çaresizlik her şeyi insana yaptırıyor.

- Yatak odasında olursak yatağın yanına kapaklanalım, dolabın yanında bir üçgen yaparız... İçeride olursak buzdolabı, çamaşır makinesi bizi korur diye düşünüyorduk.

- Anladığım kadarıyla tam eve girdiği zaman deprem olmuş. İç çamaşırları vardı, COVİD nedeniyle çamaşırlarını makineye atarken, hemen yan tarafta da buzdolabı var. Orada üstüne kapaklandığını düşünüyorum.

Annelik duygusuyla yaşam üçgeni açmış

- Adli Tıp doktorunun dediğine göre, ilk darbeyi aldıktan sonra eşim vefat etmiş. Çocuğuma bir şekilde annelik duygusuyla üçgeni açmış.

- Oğlum için sağolsunlar Türkiye'nin bir yanından pedegoglar arıyor. Onların tavsiyeleriyle oğluma durumu anlattık. Durumu iyi. Basketbol oyuncusu oğlum, sağolsunlar basketbol koçlarıyla antrenman yapıyor şu an.

Ayda'yı sadece 2 dakika görebildim

- Ayda'yı ilk gün sabah 2 dakika görebildim sadece. Tedbir amaçlı yoğun bakım ünitesinde. Serum veriliyor, çok susuz kalmış. Dili damağı kurumuş. 91 saat çok uzun bir zaman. Mucize. Tam ümitlerin bittiği an çıktı. Bekliyoruz, kucağıma alacağım günü bekliyoruz.

1996'da denetleme yaptırdık, sıkıntı yok denildi

- Biz 1996'da bir rapor değil de denetleme istedik. O zamanki yıla göre deprem yönetmeliğine uygun yapıldığı söylendi. Ama AFAD'daki arkadaşlar, gönüllüler betonunda sıkıntı olduğunu söylüyor. Elinize aldığınızda patlıyor. Kazma ile kolonu delebilen bir betonla karşılaştık. Normalde kırılmaması gerekiyor.