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YEREL

İstanbul'da köprüde şaşkına çeviren manzara! Escort eşliğinde karşıya geçti

Yolunu şaşıran sokak köpeği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne çıktı. Trafiğin içinde panikleyen köpeğe 5 motosiklet ortalarına alarak eskortluk etti ve Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçti.

Demirören Haber Ajansı

Dün akşam 17.00'da iş yerinden çıkarak Kadıköy'e giden Erdem Demirel, 15 Temmuz Şehirler Köprüsü üzerinde yolunu şaşırmış bir köpek gördü. Diğer motorcularla birlikte trafiği yavaşlatan Demirel, motorundan inerek köpeği kenara çekmeye çalıştı. Sol şeride geçirilen köpeği arasına alan 5 motorcu Avrupa'dan Anadolu'ya geçene kadar eşlik etti. Motorcular köpeği güvenli bir noktaya bıraktı. 

32 yaşındaki motosiklet eğitmeni Erdem Demirel dün akşam yaşadıklarını ise, “Karşıya geçmek için motoruma bindim. Köprüde bir trafik vardı, olağan trafik olarak baktım. Köprünün girişinde Ortaköy hizasında diğer arkadaşlarımın toplandığını gördüm. Yanaştım baktığımda bir köpeğin köprünün ortasında gittiğini gördüm. Arkadaşlarım da sağ olsunlar çevrelemişler köpeği. Onlara yardımcı oldum. Diğer şeride kaçtı, indim diğer şeritten bizim şeridimize geçirdim köpeği." dedi.

"O köpekte can taşıyor sonuçta"
Demirel konuşmasının devamında "Arkadaşlarımla beraber motorlarla kamufle ederek köpek önde biz peşinde… O hayvana orada bir tane araba vursa, vuran kaçacak, geri kalanda ilgilenmeyecek. İster istemez bir canı kurtarmak, biz de can taşıyoruz, insanlar belli motorcular yüzünden herkesi aynı görüyorlar. Üzerimize araba sürüyorlar, trafikte bizi tehlikeye atacak her türlü şeyi yapıyorlar. Bize anlayış gösterilmediği için biz anlayış gösteriyoruz. O köpekte can taşıyor sonuçta, sağ salim karşıya geçmesi gerekiyordu, ben de onlara yardımcı oldum. Hep beraber köpeği karşıya geçirdik" diye anlattı. 

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