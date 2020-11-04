İzmir depreminde herkes dışarı kaçtı onlar çalışmaya devam etti! İşte o anlar

İzmir’de meydana gelen 6.6 şiddetindeki deprem anında 112 çağrı merkezinde çalışanların o anları güvenlik kamerasına yansıdı. Depremin en çok hissedildiği bölgelerden biri olan Bornova İlçesi Doğanlar mahallesinde bulunan çağrı merkezinde çalışanlar demrem anında bir çoğu çalıştıkları masaların altına girerek kendilerini korudu. Ardından çalışmaya devam eden 112 çağrı merkezi çalışanları hiç susmayan telefonları bakmaya başladı.



Depremden sonra gün boyu 24 bin çağrı alan 112 acil çağrı merkezi çalışanları 48 saat boyunca aralıksız çalışmalara devam etti. şimdiye kadar 1713 artçı sarsıntıya aldırmadan çalışan 112 çalışanlarının o anaları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.



"Aklımıza ilk gelen şey ailemiz ve çocuklarımız oldu"

Deprem anından Çağrı merkezi görevli olan Fatih Vural deprem anında ve sonrasında aklının evindeki ailesinde olduğunu ama depremde yardıma ihtiyacı olan vatandaşlar için çalışmaya devam ettiğini söyleyerek "Deprem anında burada görev başındaydık. Deprem bitikten sonra aklımıza ilk gelen şey ailemiz ve çocuklarımız oldu. Depremin ardından yoğun bir çağrı trafiği başladı. Biz çağrıları alıyoruz ancak aklımız hala evimizde ve ailemizdeydi. Ama burada da kalarak soğukkanlı bir şekilde çalışmak zorundaydık O esnada aşırı derece yoğun ihbar geldi