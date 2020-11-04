Antep usulü kuru dolma nasıl yapılır?

Kış mevsimi yaklaşınca buzluktan çıkarılan kuru dolmalar akşam sofralarını süslemeye başlar! Annelerimizin kış yemeği olarak yazın hazırlamaya başladığı çarşıdan pazardan kilo kilo alınan karışık dolmalık biberleri iplere dizip kuruttuktan sonra kışın akşam sofralarını süsleyen kuru dolmaları az çok hepimiz biliyoruz. Sizler için kışın vazeçilmezi dediğimiz kuru dolma tarifini hazırladık! Sizde evde sizin için hazırladığımız bu tarife bir göz atabilirsiniz! Şimdiden afiyet olsun...

Malzemeler;

15 adet kuru patlıcan, 15 adet kuru dolmalık biber, 1,5 su bardağı pirinç, yarım su bardağı bulgur, 2 orta boy soğan, 2 orta boy domates, 1 tutam maydonoz, 3 diş sarımsak, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, 1,5 tatlı kaşığı nane, 2 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı karabiber, 1 yemek kaşığı sumak, 1 su bardağı zeytin yağı, tuz.