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İNTERNETHABER TV

Hadi Özışık karantinadayken şirket ne durumda?

Hadi Özışık, koronavirüse yakalandığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurmuştu.

İnternethaber Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, "Sevgili dostlar benim de Kovid 19 testim pozitif çıktı. Genel olarak iyiyim sadece biraz öksürük. Doktorlar ilaçlarımı verdi. Evde yatıyorum. Duanızı esirgemeyin" ifadelerini kullanarak Kovid 19 testinin pozitif çıktığını duyurmuştu. 

Hadi Özışık karantinadayken İnternethaber ailesi Hadi Özışık için eğlenceli bir video hazırladı. Özışık son sağlık durumunu da videoda paylaştı ve koronavirüsün ciddiye alınması gerektiğini söyledi. 

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