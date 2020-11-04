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MAGAZİN

Pelin Öztekin yeni tanıştığı adamla önce öpüştü sonra mekandakilerle tartıştı

Pelin Öztekin'in gittiği eğlence mekanında yeni tanıştığı ileri sürülen bir erkekle öpüştüğü görüntüler ortaya çıktı. İkilinin gecenin ilerleyen saatlerinde alkolün etkisiyle olay çıkardığı ve mekandan atıldığı ileri sürüldü.

Usta oyuncu Rasim Öztekin'in 33 yaşındaki kızı Pelin Öztekin'in gittiği mekanda alkolün etkisiyle olay çıkardığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.

Beyaz TV'de Bircan Bali, Seren Serengil ve Arto'nun sunumuyla ekranlara gelen 'Söylemezsem Olmaz' programının haberine göre; Pelin Öztekin, kadın bir arkadaşıyla gittiği eğlence mekanında, iki kişiyle tanıştı. Samimiyeti ilerleten Öztekin ve kimliği bilinmeyen adam, bir ara herkesin içinde öpüşmeye başladı.

Alkolün etkisiyle eğlencenin dozunu kaçıran çift, gürültü çıkararak çevredekileri rahatsız etmeye başladı. Görevlilerin uyarısı üzerine sinirlenen oyuncu ve arkadaşlarının ortalığı birbirine kattığı ileri sürüldü.

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