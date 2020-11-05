BIST 1.164
DOLAR 8,45
EURO 9,90
ALTIN 514,58
MEDYA

Zümrüdüanka 18. bölüm fragmanı

Zümrüdüanka dizisi 18. yeni bölümüyle 7 Kasım 2020 Cumartesi akşamı FOX'ta olacak. Zümrüdüanka'nın bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Zümrüdüanka 18. bölüm fragmanı yayınlandı. Zümrüdüanka'nın yeni bölümünde neler yaşanacak? Zümrüdüanka 7 Kasım 2020 Cumartesi akşamı FOX'ta...

Yapımını Pastel Film’in, yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül’ün üstlendiği, yönetmen koltuğuna Cemal Şan’ın oturduğu dizinin senaryosunu ise Can Sinan kaleme alıyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Hatice Aslan, Selim Bayraktar, Ayten Uncuoğlu, Serhat Özcan, Elif Çakman, Sebahat Kumaş, Mine Kılıç, Simge Selçuk, Korkmaz Arslan, Asiye Dinçsoy, Pelin Abay, Doğa Zeynep Doğuşlu, Barış Küçükgüler, Miray Akay, Gönül Akbaş, Serkan Acay, Gökhan Bekletenler, Eren Demir, Umut Karadağ, Nazlı Pınar Kaya ve Ebrar Baba gibi birbirinden başarılı oyuncular da yer alıyor.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
ABD seçim sonuçları! Biden mi Trump mı? Kritik saatler
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İYİ Parti açıklaması
ABD seçimlerinde Joe Biden zaferini açıkladı!
Dünyada koronavirüs vaka sayısı 48 milyonu aştı
Almanya Dışişleri Bakanı Maas karantinaya girdi
Bakan Albayrak: PKK aşağılık yüzünü göstermeye devam ediyor
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İzmir depreminde Rıza Bey Apartmanı'nın yıkılma anının görüntüleri çıktı
İzmir depreminde enkaz altında kalanların 112 ile konuşmaları yürek sızlattı
Kuruluş Osman 33. bölüm fragmanı
Antalya'da üstü çıplak halde hastaneyi birbirine kattı! Zor anlar yaşattı
Trileçe nasıl yapılır damak çatlatan lezzet!
Sefirin Kızı 27. bölüm fragmanı
Pelin Öztekin yeni tanıştığı adamla önce öpüştü sonra mekandakilerle tartıştı
Çukur 102. bölüm ön izleme: 4. sezon 10. bölüm