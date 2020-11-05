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DÜNYA

Biden: Tüm Amerikalıların başkanı olarak yöneteceğim

Başa baş giden ABD seçimlerinde sonuçlar henüz netleşmese de Joe Biden, kameraların karşısına geçerek, "Bu gece uzun bir oy sayımından sonra kazanının biz olduğunu söylemek istiyorum" dedi.

Seçim sonuçlarını takip ettiği Delaware eyaletinin Wilmington şehrinde bir konuşma yapan Joe Biden, "Zafer ilan etmek için değil, oy sayımı bitince kazananın biz olacağımızı söylemek için buradayım. Kampanyamızla gurur duyuyorum. Demokratların adayı olarak seçime girdim ancak tüm Amerikalıların başkanı olarak yöneteceğim" dedi.

Biden, son 120 yılın en yüksek katılımlı seçimi olduğu belirtilen seçimdeki oy kullanma oranlarına değinerek, "Burada halk yönetimde. Güç kimseden alınamaz ya da kimse gücü elinde tuttuğunu iddia edemez. Güç halktan gelir" şeklinde konuştu.

Rakibi Trump'ın Wisconsin'de yeniden sayım ve Pennsylvania'da oy sayımının durması çağrısı yapmasıyla ilgili de "Her oy sayılmalıdır" ifadelerini kullandı:

"Her oy sayılmalıdır. Halk susturulamaz, halka baskı yapılamaz, halk teslim olmayacak. Dostlarım, buradan muzaffer olarak çıkacağımıza inanıyorum. Bu sadece benim zaferim olmayacak, hepimizin zaferi, Amerika için demokrasinin zaferi olacak."

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