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Netflix'in yeni Türk dizisi Bir Başkadır'dan ilk fragman yayınlandı!

Netflix’in yeni Türk dizisi Bir Başkadır'dan ilk fragman yayınlandı. Başrollerde Öykü Karayel, Fatih Artman, Funda Eryiğit, Alican Yücesoy ve Tülin Özen olan dizi, çarpıcı öyküsüyle dikkat çekiyor.

Yerli yapımların sayısını artıran Netflix'in en önemli projelerinden biri, Berkun Oya‘nın yaratıcısı olduğu 'Bir Başkadır', uzun zamandır beklenen diziden hem fragman paylaşıldı hem de yayın tarihi bilgisi geldi.

Ne zaman yayınlanacak?

'Masum' dizisinin yaratıcısı olan, aynı zamanda Taylan Biraderler imzalı 'Azizler' filminin de senaryosunu kaleme alan Berkun Oya’nın yazıp yönettiği 'Bir Başkadır' için tanıtım çalışmalarına başlayan Netflix, dizinin 12 Kasım’da yayınlanacağını açıkladı.

Dizinin yapımcılığını Krek Film adına Ali Farkhonde ve Nisan Ceren Göçen üstleniyor. 8 bölümden oluşan dizisinin oyuncu kadrosunda Öykü Karayel, Fatih Artman, Funda Eryiğit, Alican Yücesoy, Tülin Özen, Defne Kayalar, Bige Önal ve Settar Tanrıöğen gibi başarılı isimler yer alıyor.

Dizi, farklı sosyo-ekonomik geçmişlerden gelen ve İstanbul’un renkli ve canlı hayatında şaşırtıcı tesadüflerle yolları kesişen kendine özgü bir grup karakteri konu alıyor. Bu karakterler ya yeni bir yola yürümek ya da karmaşık bir geçmişle hesaplaşmak zorunda kalacaklar.

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