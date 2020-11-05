Kızarmış dondurma nasıl yapılır?

Dışı kıtır kıtır sıcak, içi soğuk krema kıvamında dondurma kızartmasını denemeye ne dersiniz? Farklı tatlara açık olanların bayılacağına eminiz! Daha önce hiç tatmadıysanız mutlaka denemeniz gerekiyor, her yerde satılan bir tatlı olmadığı için evinizde kolayca hazırlamanızda uygun olacaktır. İşte gerekli malzemeler ve püf noktaları...

Malzemeler;

800 gr dondurma, 1 su bardağı hindistan cevizi, rendesi, 1,5 su bardağı mısır gevreği, 1 su bardağı fındık, 2 yemek kaşığı galeta unu, 1 yemek kaşığı toz şeker, yarım çay kaşığı toz tarçın, 3 yumurta akı, Kızartmak için ayçiçek yağı.

Hazırlanışı;

Dondurmaları 7-8 tane büyükçe toplar haline getirin. Düz bir tabağa hindistan cevizi döküp boşluk kalmayacak şekilde bulayın. Derin bir kaba koyarak üzerini kapatın ve mümkünse 3-4 saat dondurucuda bekletin. Kaplayacağınız malzemelerden önce fındığı irice robottan geçirin. Daha sonra mısır gevreği, galeta unu, şeker ve tarçını ilave edip bi kaç tür daha robottan geçirin. Yumurtaların aklarını ayırın. Dondurucudan aldığınız dondurmaları önce yumurtaya sonra hazırladığınız gevrekli karışıma bulayın. Bu işlemi tekrar bir daha yapın. Hiç bir açıklık kalmasın. Daha sonra elinizle hafifçe bastırarak gevreklerin oturmasını sağlayın. Derince bir kızartma kabında, yağınız iyice kızdıktan sonra kaşık, maşa vs. kullanmadan 10-15 saniye kızartın. Toz çerez, meyve veya çeşitli meyveli çikolatalı soslarla servis edebilirsiniz. Afiyet olsun