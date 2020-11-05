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Ev yapımı hamburger nasıl yapılır?

Sürekli dışarda yemeye alıştığınız hamburgeri evinizde yapmaya ne dersiniz? Ev yapımı hamburgere aşık olacaksınız...

Kocaman bir et, çeşitli soslar ve sıcacık yuvarlak bir ekmeğin en güzel buluşması olan hamburgeri sevmeyen yoktur! Yanında patates kızartmasıda varsa daha ne isteriz? Evet kabul ediyoruz biraz kalorili ve sürekli tüketmemek gerek fakat gerçekve dıygun bir etin protein oranını düşünürseniz spordan sonra afiyetle tüketebilirsiniz! Kendinizi ödüllendirmek istediğiniz zamanlarda yapabileceğiniz pratik bir tarif olan ev yapımı hamburgeri sizler için hazırladık!

Malzemeler

Köftesi için;

500 gr kıyma, yarım şişe soda, 1 yumurta, 4-5 yemek kaşığı galeta unu, 1 yemek kaşığı sirke, 1 tatlı kaşığı pekmez, karabiber, tuz.

Hamburgeri hazırlamak için;

Cheddar peyniri, karamelize soğan, Mantar sotesi, ketcap, mayonez kornişon turşu, domates, marul.

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