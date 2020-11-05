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CHP

Muharrrem İnce'den Kemal Kılıçdaroğlu'na ağır sözler

Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, kendisini CHP’ye operasyon çekmekle suçlayan Kemal Kılıçdaroğlu’na sert sözlerle yüklendi. Kılıçdaroğlu kanıt ortaya koyana kadar susmayacağını belirten İnce, "Atatürk'ün koltuğunda oturan birisi yalan söyleyemez. Sıkıştığı zaman ortaya bir yalan atıyor. İçinizi zaten kendiniz karıştırıyorsunuz" dedi.

Demirören Haber Ajansı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı televizyon programında Millet İttifakı’nın dağılması için belli kişilere para verildiğini, parti kurma çalışmalarına destek verildiğini iddia etti. "Muharrem İnce'yi mi kastediyorsunuz?" sorusu üzerine de Kılıçdaroğlu, "Sadece o değil" cevabını verdi.

"Yalan CHP genel merkezinde kurgulandı"

İnce, konuya ilişkin sosyal medya hesabının ardından bir açıklama daha yaparak, "Kılıçdaroğlu beceriksiz muhalefetini kapatmak için 'sarayın adamları' diyor" ifadesini kullanan İnce, "Bu ilk değil daha önce de 'saraya giden bir CHP'li' demişti. Ben dava açtım o gazeteciye, CHP yönetimi dava açamadı; çünkü yalan bu, herkes biliyor bunun yalan olduğunu, kurgulama. Merkezi de CHP Genel Merkezi bu yalanın" dedi.

'Sıkıştığı zaman ortaya bir yalan atıyor'

CHP eski Milletvekili Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun televizyon programdaki sözlerine ilişkin, 'Sıkıştığı zaman ortaya bir yalan atıyor, 'saray bizim içimizi karıştırmak istiyor'. İçinizi zaten kendiniz karıştırıyorsunuz siz. 'Atatürk' diyemeyen il başkanını hala orada tutuyorsun. Saray finanse ediyorsa bunun ismini açıklayacaksın, mecbursunuz buna. Böyle birisi yoksa, yalan söylüyorsanız da Atatürk'ün koltuğunda oturan birisi yalan söyleyemez' dedi.

 İnce sözlerine şöyle devam etti:

"Saray birilerine para veriyor, finanse ediyor diyor. Kim bu, bu kim? Bunu açıklaması lazım. Bunu açıklasın, o kişiye sırtımızı dönelim, onu partiden atalım, o kişi ile konuşmayalım. Bunu açıklamıyorsa yalan söylemiş olur. Atatürk'ün koltuğunda oturan birisi yalan söyleyemez. Sıkıştığı zaman ortaya bir yalan atıyor, 'saray bizim içimizi karıştırmak istiyor'. İçinizi zaten kendiniz karıştırıyorsunuz siz. 'Atatürk' diyemeyen il başkanını hala orada tutuyorsun. Zaten yeterince karışıksın.

"Koltuk koruma sevdasından vazgeçecek"

Bunu açıklayana kadar gündemde tutacağım. 'Saraya giden CHP'li', 'kurultayı karıştırmak isteyenler', 'sarayın finanse ettiği parti kurmak isteyenler', sürekli bir yalan rüzgarının içerisinde CHP tabanını korkutarak, koltuk koruma sevdasından herkes vazgeçecek. Böyle bir kişi yoksa, ispatlayamazsa böyle bir kişiyi, Atatürk'ün koltuğunda oturan birisi yalancı durumuna düşer ki bunu istemem.

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