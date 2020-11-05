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YEREL

Kocaeli'de kooperatif yöneticisi halk otobüsü sürücüsünü darp etti

KOCAELİ İzmit'te halk otobüsü şoförü İdris Derin, yolcu alması yasak olan duraktan yağmur nedeniyle yolcu alınca, güzergahtaki otobüslerin bağlı olduğu kooperatifin yöneticisi Ali D. tarafından darp edildi. Darp anı, otobüsün güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Demirören Haber Ajansı

KOCAELİ İzmit Alikahya Mahallesi'nde meydana gelen olayda; halk otobüsü sürücüsü İdris Derin, sadece yolcu indirebileceği durağa yanaştı. Ancak durakta bekleyen yolculardan bazıları, yağmur nedeniyle halk otobüsüne bindi. Duraktan yolcu alabilecek otobüslerin bağlı olduğu kooperatifin yöneticisi Ali D. de Derin'in halk otobüsüne binerek yolcuların parasını istedi. Sürücü İdris Derin, para vermedi. Ali D., "Terminalde görüşürüz" diyerek otobüsten indi.

Bir süre sonra terminale gelen otobüse binen Ali D., sürücü İdris Derin'i beraberinde bulunan kişiler ile küfrederek tokatlamaya başladı. Darp olayı, halk otobüsünün güvenlik kameralarına yansıdı.

İdris Derin, kooperatif yöneticisi Ali D. ile beraberinde bulunan kişilerden şikayetçi oldu.
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