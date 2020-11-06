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Bursa'da tanker, minibüs, otobüs, kamyonet birbirine girdi! İşte o anlar

BURSA’nın İnegöl ilçesinde bir tanker, bir kamyonet ve servis minibüsüyle ile halk otobüsün karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

İhlas Haber Ajansı

Edinilen bilgilere göre kaza, İnegöl-Alanyurt yolunda meydana geldi. Alanyurt'tan İnegöl'e doğru seyir halinde olan Ömer A. idaresindeki 23 BE 558 plakalı tanker sürücüsü metal sanayiye dönmek için yavaşladı, bu sırada arkasından gelen Mesut K. idaresindeki 16 KBY 19 plakalı kamyonette yavaşlarken onu gören Özkan K. idaresindeki 16 AEK 702 plakalı servis minibüsü yavaşladı.

Yağan yağmur nedeniyle yerlerin ıslak ve kaydan olması nedeniyle duran araçları son anda fark eden Hüseyin Y. idaresindeki 16 M 06032 plakalı halk otobüsü minibüse arkadan çarptı. Servis aracı da önünde duran kamyonete çarpması sonucu kamyonet duran tanker ile servis aracının arasında kaldı. Kazada kamyonet sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Facianın eşiğinden dönen kaza sonucu İnegöl Alanyurt yolu trafiğe kapandı. Olay yerine gelen polis ekip Kazaya müdahale ederek kontrollü bir şekilde yolu trafiğe açtı.

Soruşturma sürdürülüyor
Maddi hasar alan araçlar kaza yerinden kaldırmasın ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Öte yandan kaza neyse saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına böyle yansıdı kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.

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