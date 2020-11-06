Yusuf Yazıcı hat-trick yaptı Lille Milan'ı farklı geçti

UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda Milan ile Lille karşılaştı. Milano'daki karşılaşmaya milli futbolcu Yusuf Yazıcı damga vurdu.

Milan deplasmanında 3-0 kazanan Lille'e galibiyeti getiren golleri 21 (penaltı), 55 ve 59'da Yusuf Yazıcı attı.

UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon Sparta Prag deplasmanından sonra Milano'da da hat-trick yapan Yusuf Yazıcı, organizasyondaki gol sayısını 6'ya çıkardı.

Tarihe geçti

Milli oyuncumuz, bu sezon Avrupa Ligi'nde ikinci kez hat-trick yapmış oldu ve böylece bir Avrupa kupası sezonunda iki deplasman maçında hat-trick yapan ilk futbolcu olarak tarihe geçti. 23 yaşındaki yetenekli oyuncu, bir Avrupa Ligi sezonunun grup aşamasında iki hat-trick yapan ilk oyuncu oldu.

Burak Yılmaz, 80'de Yusuf Yazıcı'nın yerine oyuna girdi

Bu galibiyetle gruptaki puanını 7'ye yükselten Fransız ekibinde Zeki Çelik de ilk 11 başladığı maçta 90 dakika oynadı. Lille'de bir diğer milli futbolcu Burak Yılmaz, 80'de Yusuf Yazıcı'nın yerine oyuna girdi.

Hakan Çalhanoğlu, oyuna ikinci yarıda girdi

Gruptaki ilk yenilgisini alıp 6 puanda kalan Milan'da ise Hakan Çalhanoğlu, oyuna ikinci yarıda girdi. Milan ayrıca Mart 2020'den bu yana 24 maç sonra ilk mağlubiyetini de Lille'den aldı.