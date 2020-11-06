Show TV Alev Alev dizisindeki gerçek yangın sahnesi tam not aldı

Alev Alev dizisi için bir fabrika sarnıca dönüştürüldü ve uzmanlar eşliğinde gerçekten yakıldı. Yangın sahnesi, hikayenin de kilit anı oldu.

Boş bir kum fabrikasının gerçek bir sarnıca dönüştürüldüğü yangın sahnesinin çekimleri 10 gün sürerken, toplam hazırlık ise tam 2 ayda gerçekleştirildi. Perde gibi en ince detayların bile sanat ekibinin hummalı çalışmasıyla özel olarak hazırlandığı sahne için kostüm ekibi kullanılan her kostümün pek çok yedeğini yaptı.

Bazı günler kamera arkası ekiple birlikte toplam 400 kişinin çalıştığı sahne için yangın uzmanı, itfaiye ve de bir hastanenin yanık ünitesinde görev alan doktorlardan derinlemesine bilgi alındı.