Altan Tan'dan olay Selahattin Demirtaş iddiası! HDP'de Demirtaş temizliği yapıldı

HDP Eski Diyarbakır Milletvekili, araştırmacı yazar Altan Tan, Jülide Ateş'in '0 programında çarpıcı açıklamalar yaptı. “Selahattin Demirtaş’ın üzerini kim çizdi” sorusuna, "Bunu Demirtaş kendisi açıklasın" karşılığı verirken, Demirtaş'ın istifası sonrası en yakınındaki kişilerin, şoförü ve korumasının dahi HDP'den uzaklaştırıldığını söyledi. İşte Altan Tan'ın “Selahattin Demirtaş’ın üzerini kim çizdi” sorusuna verdiği cevap:

- Buna cevap vermesi gereken kişi Sn. Selahattin Demirtaş’ın kendisidir. Niye? Benim onun adına bir şeyler söylemem siyaseten doğru değil. Ama bir şeyler anlatayım: Türkiye aynı dönemlerde, yani Sn. Selahattin Demirtaş’ın istifa ettiği dönemlerde peşpeşe belli istifalar yaşadı.

Melih Gökçek ve Kadir Topbaş'ın istifaları...

- Mesela İBB Başkanı Sn. Kadir Topbaş istifa etti, Melih Gökçek istifa etti, Balıkesir BB istifa etti, ederken de hüngür hüngür ağladı. Ben Sn. Demirtaş’ın da istifasını bu şekilde yorumladım. Ama kendisi bu işin esasıyla ilgili bir şey söylemediği müddetçe, ondan ilerisini söylemek bize düşmez. Doğru bir şey değil.

- Sayın Demirtaş istifa ettikten sonra partideki en yakın arkadaşların şoförü ve danışmanının da görevlerine son verildi. Bunları da açıklamak kendine düşer, veyahut da açıklamaz. Benim kendi yorumum bunu isteyerek yapmadığı şeklinde...