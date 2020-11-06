Hünkar beğendi nasıl yapılır sofralarınız şenlenecek!

Osmanlı mutfağından günümüze ulaşmış enfes yemeklerden biri olan hünkar beğendi tavuk, et ve kıymalı olarak üç türü ile biliniyor. Sizler için etli hünkar beğendi tarifi hazırladık. Patlıcan ve etin bu muhteşem uyumu sizi mest edecek. İşte tadına doyum olmayan hünkar beğendi tarifi!

Malzemeler;

-300 - 400 gram iri doğranmış dana kuşbaşı, 2 orta boy bostan patlıcanı, adet iri boy domates, 1 adet sivri biber, iki diş sarımsak, yarım yemek kaşığı domates salçası ve yine o kadar biber salçasıi bir kaşık tereyağı, bir kaşık un, 100 gr kadar kaşar peyniri, bir su bardağı bardağı süt, tuz.

Hazırlanışı;

Etlerimizi bi kaç kaşık sıvı yağ ile rengi değişene kadar çeviriyoruz. Salçaları, biberi, sarımsağı ve rendelediğimiz domatesi ilave edip tüm malzemeyi bir miktar soteliyoruz. Tuzunu da ayarlayıp bir su bardağı kadar su ekleyerek pişmeye bırakıyoruz. Közlediğimiz patlıcanları küçük küçük doğuruyoruz. Tavada bir kaşık kadar tereyağ ile yine bir kaşık kadar unu kavuruyoruz. Üzerine patlıcanları ekliyoruz. Kavrulmuş un patlıcanlara iyice karışınca yavaş yavaş sütümüzü ekliyoruz. Son olarak kaşar peynirimizi de eklediğimiz patlıcanlarımız hazır. Tabağına önce bir kaç kaşık patlıcan, sonra üzerine etlerimizi alarak servis ediyoruz.