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'Sakinleş' diyerek depremi durdurdu! Şemseddin Bektaşoğlu'ndan inanılmaz sözler

Menzil Tarikatı'nın televizyonu Semerkand TV'de konuşan Şemseddin Bektaşoğlu'ndan inanılmaz deprem açıklaması geldi.

Semarkand TV ekranlarında sohbet programları yapan Şemseddin Bektaşoğlu'nun, Iraklı evliya Ebû Bekr El Betâihî'nin depremi, depremle konuşarak durdurduğunu iddia ettiği görüntüler olay oldu. Ocak ayında YouTube’a yüklenen video sosyal medyada yeniden dolaşıma girdi.

Deprem "Ben sana itaatle emrolundum" demiş: Şemseddin Bektaşoğlu'nun, Semarkand TV ekranlarında yayınlanan  sohbet programında akıl almaz ifadeler kullanıyor. Bektaşoğlu, Ebû Bekr El Betâihî'nin “Sakinleş” dediğini depremin de "Ben sana itaat olunmakla emrolundum" diyerek durduğunu iddia ediyor. Bektaşoğlu, bunun nedenini de "Allah bu seviyede olan herkesin duasını kabul ediyor” diye açıklıyor. İşte o konuşmanın en dikkat çeken bölümleri...

Zelzele kendi lisanıyla cevap vermiş: “Halk korktu, telaş etti, sokağa çıktı. Bundan [Şeyhten]yardım istediler. Bu da zelzeleye doğru hitap etti; ‘ey zelzele’ dedi. ‘Sen Allah’ın bir mahlûkusun’ dedi. Allah’tan seni sakinleştirmesini dilerim’ dedi. ‘Sakinleş’ dedi.

- Zelzele kendi lisanı haliyle ona cevap verdi. Dedi ki; ‘Sana itaat olunmakla emrolundum’ dedi ve zelzele bitti.

Keramat-i evliyayı reddedenlere baştan çıkaracak bir hadise daha. Allah’tan istiyor, kendi bir şey yapmıyor. ‘Yarabbi zelzeleyi durdur’ diyor, Allah da durduruyor.

- Aç sen de kanalları, duası makbul bir makama gel, Allah senin de dediğini yapsın. Allah bu seviyede olan herkesin duasını kabul ediyor işte, ortada.

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