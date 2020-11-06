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Trump’tan seçimlere ilişkin mesaj! 'Twitter kontrolden çıktı'

ABD Başkanı Donald Trump, yavaş yavaş netleşmeye başlayan seçimlere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yasal oylarla kazandığını iddia eden Trump, "Twitter kontrolden çıktı" yorumunda bulundu.

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ABD’de Başkanlık seçimlerinde sayım süreciyle ilgili tartışmalar sürerken, Donald Trump olay yaratan açıklamalarına bir yenisini ekledi.

Twitter'dan açıklama yapan Trump, Başkanlık seçimlerine ilişkin, "Başkanlığı yasal oylarla kolayca kazanıyorum." iddiasında bulundu.

"ABD Yüksek Mahkemesi karar vermeli!"

Trump, "Gözlemciler’in herhangi bir şekilde ve biçimde işlerini yapmalarına izin verilmediğinden, bu süre içinde kabul edilen oyların yasa dışı olarak belirlenmesi gerek. ABD Yüksek Mahkemesi karar vermeli!" çağrısı yaptı.

"Twitter kontrolden çıktı"

Trump, devamındaki mesajında ise “Twitter, hükümetin 230'uncu kısım armağanı sayesinde kontrolden çıktı” ifadelerini kullandı.

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