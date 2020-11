Trump’tan seçimlere ilişkin mesaj! 'Twitter kontrolden çıktı'

ABD’de Başkanlık seçimlerinde sayım süreciyle ilgili tartışmalar sürerken, Donald Trump olay yaratan açıklamalarına bir yenisini ekledi.

Twitter'dan açıklama yapan Trump, Başkanlık seçimlerine ilişkin, "Başkanlığı yasal oylarla kolayca kazanıyorum." iddiasında bulundu.

"ABD Yüksek Mahkemesi karar vermeli!"

Trump, "Gözlemciler’in herhangi bir şekilde ve biçimde işlerini yapmalarına izin verilmediğinden, bu süre içinde kabul edilen oyların yasa dışı olarak belirlenmesi gerek. ABD Yüksek Mahkemesi karar vermeli!" çağrısı yaptı.

"Twitter kontrolden çıktı"

Trump, devamındaki mesajında ise “Twitter, hükümetin 230'uncu kısım armağanı sayesinde kontrolden çıktı” ifadelerini kullandı.

So now the Democrats are working to gain control of the U.S. Senate through their actions on John James, David Perdue, and more. Would End the Filibuster, “Life”, 2A, and would Pack and Rotate the Court. Presidency becomes even more important. We will win!