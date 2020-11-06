TFF 1'inci Lig Adanaspor - Menemenspor karşılaşması ertelendi

TFF 1. Lig'de Adanaspor - Menemenspor arasındaki karşılaşma koronavirüs nedeniyle ileri bir tarihe alındı.

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TFF 1. Lig'in 9. haftasında cumartesi günü oynanacak Adanaspor - Menemenspor maçı konuk ekipte artan koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.

Menemenspor, test sonuçlarını böyle açıkladı. 2'si futbolcu 4 kişide daha koronavirüs vakalarına rastlandığı duyuruldu. Kulüpte böylece vaka sayısı 34'e yükseldi.