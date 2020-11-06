Bernie Sanders'den Trump'a çok sert tepki: Bunu yapabilmesine izin vermeyelim

Bağımsız Vermont Senatörü Bernie Sanders, ABD Başkanlık seçimleriyle ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Sanders, "Trump, seçim meşruiyetinin altını kazıyor; demokrasiye inancı yok etmeye çalışıyor." tepkisini dile getirdi.

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Bernie Sanders, Twitter’dan paylaştığı bir video ile sayımın hâlâ sürdüğü 3 Kasım genel seçimiyle ilgili kanıt sunmadan “hile” iddialarında bulunan ABD Başkanı Donald Trump’a tepki gösterdi. Trump’ın seçimim meşruiyetinin altını kazımaya çalıştığını söyleyen Sanders “Bu, demokrasiye inancı yok etme ve otoriterliğe yönelme yoludur” dedi.

"Birbirimizden nefret etmemizi sağlayarak yapıyor"

“Bu seçim pek çok şeyle ilgili ama en çok Amerika demokrasisini bir demagog ve otoriterden korumakla ilgili" diyen Sanders, "Trump, bunu patolojik yalanlarıyla yapıyor. Bunu, eleştiri kabul etmeyerek ve bu ülkenin özgür basınını “halkın düşmanı” ilan ederek yapıyor. Bunu bilinçli bir şekilde bizi bölüp, tenimizin rengine, dinimize, nerede doğduğumuza, cinsel yönelimimize bağlı olarak birbirimizden nefret etmemizi sağlayarak yapıyor" diye konuştu.

Sanders, 2016'da Trump'ın başkan seçildiği seçimleri de hatırlatarak "110 binden az bir oyla kazandığında seçim sistemi harika bir şekilde, problemsiz bir şekilde çalışmıştı. Ancak şu an kaybettiği görülünce, aynı sistem “hileli” görünüyor" dedi.

"Bunu yapabilmesine izin vermeyelim"

"Bir seçimin meşruiyetinin altını kazımak, Trump’ın şu an yaptığı ve hatta aylardır yaptığı gibi, demagogların demokrasiye inancı yok etme ve otoriterliğe yönelme yoludur" diyen Sanders, "Bunu yapabilmesine izin vermeyelim" çağrısında bulundu.

Trump'ın iddiaları

ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump, 3 Kasım’dan bu yana oyların sayım sürecinde ‘hile’ yapıldığını iddia ediyor. Trump, dün yaptığı açıklamalarda herhangi bir kanıt sunmadan “"Yasal oyları sayarsanız ben kolaylıkla kazanıyorum. Yasal olmayan oyları sayarsanız seçimi çalmaya çalışabilirler" dedi. Trump, "Birçok dava olacak. Belki bu ülkenin en yüksek yetkili mahkemesine kadar gidecek. Bu seçimin böyle çalınmasına izin veremeyiz" dedi.