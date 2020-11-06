Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı! Bu 7 ildekiler dikkat!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu raporunu yayınladı. 7 ilde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Sıcaklık ise mevsim normallerinin altına düşüyor. İşte yurt genelinde beklenen son durum...
Meteoroloji'den son hava durumu tahminleri geldi. Ve sonunda kar yağışı uyarısı yapıldı. Tüm Türkiye'de uzun süredir mevsim normallerinin üzerinde hava sıcaklığı etkili oluyordu. 7 ilde kar yağışı bekleniyor.
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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor.
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Erzurum, Erzincan, Tunceli, Kars, Iğdır, Ağrı ve Ardahan'da aralıklı sağanağın yanı sıra yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışının etkisini göstereceği öngörülüyor.
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Sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 3 derece altında seyredeceği bölgede rüzgarın kuzeyden hafif, aralıklı orta kuvvette esmesi bekleniyor.
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