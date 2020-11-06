Burs ve krediler hesaplara yatmaya başladı! Bakan Kasapoğlu açıkladı

Son dakika gelişmesi... Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, kasım ayı burs ve kredilerinin yükseköğrenim öğrencilerinin hesaplarına yatmaya başladığını açıkladı.

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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği haberi kişisel Twitter hesabından duyurdu.

Bakan Kasapoğlu, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Sevgili gençler, Kasım ayı burs ve kredileriniz bu geceden itibaren hesaplarınıza yatırılmaya başlandı. Sağlıklı günlerde kullanmanızı dilerim. Yeni başvuru yapacak arkadaşlarımız için ise son 2 gün, unutmayalım.