Taksim Meydanı'nda kaza; şoka girdiler 

TAKSİM Meydanı'nda kaza yapan taksinin sürücüsü ve ön koltukta oturan turist kadın hava yastığının patlayıp yüzlerine çarpması sonucu şoka girdi.

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Taksim Meydanı'ndaki bir otelin önüne giriş yapan taksi sürücüsü aracın geçişi sırasında yeraltı dubasının güvenlik tarafından kaldırılması nedeniyle dubaya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle taksinin hava yastıkları patladı.

Sürücü ve ön koltukta oturan turist yolcu patlayan hava yastığının yüzlerine çarpması nedeniyle şoka girdi. Çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılan taksi sürücüsü ve turist kadınlar vatandaşlar tarafından sakinleştirildi.

Kazanın hemen ardından çekilen görüntülerde kazazedelerin zor anlar yaşadıkları görüldü. Hasar gören taksi çekici yardımıyla alınarak götürüldü.