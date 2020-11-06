BIST 1.181
DOLAR 8,45
EURO 10,00
ALTIN 526,89
HABER /  YEREL

Başakşehir'de minibüs şoföründen akılalmaz savunma: Ben almadım onlar bindi

Demirören Haber Ajansı

BAŞAKŞEHİR'de koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan denetimde minibüste 8 fazla yolcu olduğu tespit edildi. Minibüs şoförü 'ben almadım onlar bindi' diye kendisini savunsa da cezadan kurtulamadı.

Abone ol

Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında, vatandaşların yoğun olduğu toplu taşıma araçları üzerinde denetim yaptı. Atatürk Bulvarı üzerinde otobüs ve minibüsleri durduran polis ekipleri, şoför ve yolcuların maske kuralına uyup uymadığını kontrol etti.

Durdurulan bir minibüste fazladan 8 fazla yolcu olduğu görüldü. Sürücüye pandemi tedbirlerine uymadığı için para cezası kesildi.

Fazla yolcu taşıdığı için kendisine ceza yazılan şoför, kendisini çeken kamerayı elinle kapatmaya çalıştı. Neden fazla yolcu aldığı sorulan sürücü, "Ben almadım onlar bindi" dedi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Bursa'da gal arısı hastalığı kestaneyi vurdu! Fiyatı altınla yarışmaya başladı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Diyarbakır'daki operasyon! HDP binasından PKK’nın kaçırdığı çocukların bilgileri olan ajanda çıktı
Afyonkarahisar'da iğrenç olay! Ablaları 15 yaşındaki kız kardeşlerini pazarladı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ocak'ta görevi bırakacağı iddiası
Sapık jinekolog Prof. Dr. Fecri Sevilen, oğlunun kız arkadaşını bile taciz etmiş!
Yeni koronavirüs tedbiri! 9 ilde sokakta sigara içmek yasaklandı
İzmir depreminde o binaların yıkılacağı 11 yıl önceden belliymiş! Şok eden rapor
ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray'ın ocak bombası Yunus Mallı 250 bin Euro’ya geliyor
Prof. Dr. Dağlı'dan korkutan iddia! Okullar açıldı, çocuk koronavirüs hastaları arttı
İçişleri Bakanlığı: 120 terörist etkisiz hale getirildi
Korona hastası adam sokakta yakalandı yine firar etti
Egemen Bağış: Avrupa’da İslam düşmanlığının kanser gibi yayıldığı bir dönemdeyiz
Koronavirüs tedbiri! Antakya'da bazı cadde ve sokaklar karantinaya alındı
Yorumlar 1 yorum