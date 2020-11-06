Prof. Dr. Dağlı'dan korkutan iddia! Okullar açıldı, çocuk koronavirüs hastaları arttı
Çocuk Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Elif Dağlı, "Okullarda yüz yüze eğitim bayladıktan sonra çocuklar arasında koronavirüs hastalarının sayısının arttığını söyledi.Abone ol
Çocuk Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Elif Dağlı, koronavirüsün görülme sıklığının çocuklar arasında arttığını belirterek, "Temmuz 20-29 arasında 5-14 yaş grubunda 428 hasta bildirilmişken, 20-29 Ekim arası 5-14 yaş grubunda 799'a çıkmıştır. Okulların açılmasının çocukların hastalanmasını artırdığı söylenebilir" dedi. Cumhuriyet'e konuşan Prof. Dr. Elif Dağlı, Hastalığın çocuklar arasında arttığını, bunda okulların açılmasının etkili olmuş olabileceğini belirterek şöyle konuştu:
Okullar açıldıktan sonra yaklaşık 2 kat arttı
- Çocukların hastalık sıklığı konusunda sistemik ve bilimsel bir araştırma olmamakla birlikte, çocuk hekimleri izledikleri hastaların ailelerinden sıkça çocuklarının pozitif test sonuçlarını bildiren telefonlar almaktadır.
- Sağlık Bakanlığı Covid-19 Gündelik Durum Raporlarının sonuncusu 29 Ekim 2020 tarihine aittir. 20-29 Ekim’i içine alan 10 gün ile temmuz ayının aynı döneminde bildirilmiş çocuk vakalar karşılaştırıldığında ilginç bir sonuç çıkmaktadır.
- Temmuz 20-29 arasında 5-14 yaş grubunda 428 hasta bildirilmişken, 20-29 Ekim arası 5-14 yaş grubundaki hasta sayısı 799’a çıkmıştır. Ekim ayının 10 günündeki artış temmuz ayının aynı dönemine göre 1.8 kattır.
- 2 yaş altındaki bildirilen hasta sayısı 20-29 Temmuz’da 77, ekim ayının aynı döneminde 80; 2-4 yaş grubunda 20- 29 Temmuz’da 115, ekim ayının aynı döneminde 111’dir. Artış 5-14 yaş grubunda olmuştur.
- Bu yaş grubu okul çağı çocuklardır. Okul açılmasının çocukların hastalanmasını artırdığı söylenebilir.