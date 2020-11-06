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Prof. Dr. Dağlı'dan korkutan iddia! Okullar açıldı, çocuk koronavirüs hastaları arttı

Çocuk Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Elif Dağlı, "Okullarda yüz yüze eğitim bayladıktan sonra çocuklar arasında koronavirüs hastalarının sayısının arttığını söyledi.

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Çocuk Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Elif Dağlı, koronavirüsün görülme sıklığının çocuklar arasında arttığını belirterek, "Temmuz 20-29 arasında 5-14 yaş grubunda 428 hasta bildirilmişken, 20-29 Ekim arası 5-14 yaş grubunda 799'a çıkmıştır. Okulların açılmasının çocukların hastalanmasını artırdığı söylenebilir" dedi. Cumhuriyet'e konuşan Prof. Dr. Elif Dağlı, Hastalığın çocuklar arasında arttığını, bunda okulların açılmasının etkili olmuş olabileceğini belirterek şöyle konuştu:

Okullar açıldıktan sonra yaklaşık 2 kat arttı

- Çocukların hastalık sıklığı konusunda sistemik ve bilimsel bir araştırma olmamakla birlikte, çocuk hekimleri izledikleri hastaların ailelerinden sıkça çocuklarının pozitif test sonuçlarını bildiren telefonlar almaktadır.

- Sağlık Bakanlığı Covid-19 Gündelik Durum Raporlarının sonuncusu 29 Ekim 2020 tarihine aittir. 20-29 Ekim’i içine alan 10 gün ile temmuz ayının aynı döneminde bildirilmiş çocuk vakalar karşılaştırıldığında ilginç bir sonuç çıkmaktadır.

- Temmuz 20-29 arasında 5-14 yaş grubunda 428 hasta bildirilmişken, 20-29 Ekim arası 5-14 yaş grubundaki hasta sayısı 799’a çıkmıştır. Ekim ayının 10 günündeki artış temmuz ayının aynı dönemine göre 1.8 kattır.

- 2 yaş altındaki bildirilen hasta sayısı 20-29 Temmuz’da 77, ekim ayının aynı döneminde 80; 2-4 yaş grubunda 20- 29 Temmuz’da 115, ekim ayının aynı döneminde 111’dir. Artış 5-14 yaş grubunda olmuştur.

- Bu yaş grubu okul çağı çocuklardır. Okul açılmasının çocukların hastalanmasını artırdığı söylenebilir.

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