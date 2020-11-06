BIST 1.180
DOLAR 8,55
EURO 10,14
ALTIN 535,04
HABER /  GÜNCEL

Yıldırım operasyonlarında 139 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda ekim ayında terör örgütlerine yönelik düzenlenen Yıldırım operasyonlarında 139 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Abone ol

İçişleri Bakanlığı, Ekim ayında düzenlenen Yıldırım Operasyonularında toplamda 139 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlık açıklamasında şöyle denildi:

"Yurt içinde terör örgütünü; ülke gündeminden çıkarmak, hareket kabiliyeti daralan terörist grupları etkisiz hale getirmek, sözde barınma alanları arası geçişlerini engelleyerek takviye edilmesini önlemek amacıyla 13 Temmuz'da başlatılan 'Yıldırım Operasyonları'nın 14 ayrı bölgede 18 bin personel ile devam ettiği ve bugüne kadar 139 teröristin etkisiz hale getirildiği, 74 işbirlikçinin de yakalanmıştır.

Yıldırım operasyonlarında, 239 mağara/sığınak imha edilmiş, 151’i ağır ve uzun namlulu toplam 165 silah, 114 EYP, 210 adet el bombası, 335 kg patlayıcı madde, 38 milyon8 bin 319 kök kenevir, 10 kg eroin ile çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Diyarbakır'daki operasyon! HDP binasından PKK’nın kaçırdığı çocukların bilgileri olan ajanda çıktı
Afyonkarahisar'da iğrenç olay! Ablaları 15 yaşındaki kız kardeşlerini pazarladı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ocak'ta görevi bırakacağı iddiası
Sapık jinekolog Prof. Dr. Fecri Sevilen, oğlunun kız arkadaşını bile taciz etmiş!
Yeni koronavirüs tedbiri! 9 ilde sokakta sigara içmek yasaklandı
İzmir depreminde o binaların yıkılacağı 11 yıl önceden belliymiş! Şok eden rapor
ÖNCEKİ HABERLER
Korona hastası adam sokakta yakalandı yine firar etti
Egemen Bağış: Avrupa’da İslam düşmanlığının kanser gibi yayıldığı bir dönemdeyiz
Kilis'te çuval çuval ele geçirildi! Değeri 573 bin lira
Rusya'dan 'İdlib' açıklaması: Rusya-Türkiye anlaşmasını bozmaya çalışıyorlar
Antalya'da pazar dönüşü feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Timur Selçuk eşi ve çocukları kimdir? Timur Selçuk ölüm sebebi nedir?
Yorumlar 1 yorum