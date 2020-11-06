Yıldırım operasyonlarında 139 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda ekim ayında terör örgütlerine yönelik düzenlenen Yıldırım operasyonlarında 139 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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İçişleri Bakanlığı, Ekim ayında düzenlenen Yıldırım Operasyonularında toplamda 139 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlık açıklamasında şöyle denildi:

"Yurt içinde terör örgütünü; ülke gündeminden çıkarmak, hareket kabiliyeti daralan terörist grupları etkisiz hale getirmek, sözde barınma alanları arası geçişlerini engelleyerek takviye edilmesini önlemek amacıyla 13 Temmuz'da başlatılan 'Yıldırım Operasyonları'nın 14 ayrı bölgede 18 bin personel ile devam ettiği ve bugüne kadar 139 teröristin etkisiz hale getirildiği, 74 işbirlikçinin de yakalanmıştır.

Yıldırım operasyonlarında, 239 mağara/sığınak imha edilmiş, 151’i ağır ve uzun namlulu toplam 165 silah, 114 EYP, 210 adet el bombası, 335 kg patlayıcı madde, 38 milyon8 bin 319 kök kenevir, 10 kg eroin ile çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.