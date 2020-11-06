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HABER /  DÜNYA

Ermeni lobisinden ABD'li şirkete SİHA mektubu inceleme başlattılar

Ermeni lobisi Karabağ'da cephe hattındaki ağır darbe almasının ardından Türk SİHA'larına yönelik ABD'li teknoloji devi Garmin'e mektup yazdı. Şirket, iddialar üzerine SİHA'lara yönelik inceleme başlattı.

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Ordusunu yeni nesil silahlarla güçlendirerek Ermenistan'a ait binlerce araç, silah ve füze sistemini imha ederek cephede ezici üstünlük sağlayan Azerbaycan, işgal altındaki Dağlık Karabağ bölgesine doğru ilerleyişini sürdürürken, dağılmakta olan birliklerini toparlamak için cepheye paralı askerler yollayan Ermenistan ordusu ise sahada mağlup olunca farklı yöntem arayışlarına girmeye başladı.

Ağırlıklı olarak cephenin Ağdere ve Hocavend yönlerinde çatışmalar devam ederken, bölgede düzenlenen operasyonlar kapsamında bu zamana kadar 4 kent merkezi, 3 kasaba ve 200 civarında köy ile bazı önemli tepeleri Ermenistan'ın işgalinden kurtarıldı.

SİHA mektubu

İki ülke arasındaki çatışmalarda dengelerin değişmesinde büyük rol oynayan Türk yapımı insansız hava araçlarına yönelik harekete geçen Ermeni lobisi, SİHA'larda kullanıldığını öne sürdüğü yedek parçalara yönelik ABD'li teknoloji şirketi Garmin'e bir mektup yazdı.

Satışları durdurun çağrısı

Amerika Ermeni Milli Komitesi, mektubunda SİHA'larda kullanıldığını öne sürdüğü ABD'li teknoloji şirketlerine ait parçaların Türkiye ve Azerbaycan'a olan tüm satışlarının durdurulmasını istedi.

ABD'li teknoloji şirketi Garmin ise Ermeni lobisinin iddiası üzerine, Türk yapımı SİHA'lar hakkında inceleme başlatıldığını ve gerekli önlemlerin alınacağını duyurdu.

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