Yusuf Yazıcı Milan'ı yıktı Zlatan'ın ışığını söndürdü! Fransızların gönlünü fethetti

UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nun 3'üncü haftasında Lille, deplasmanda Milan'ı Yusuf Yazıcı'nın 3 golle yıldızlaştığı maçta 3-0 mağlup etti. Fransız medyası, Yusuf Yazıcı'yı öve öve bitiremedi.

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UEFA Avrupa Ligi'nde Lille, deplasmanda Milan'ı 3-0 yendi. Fransız ekibine galibiyeti getiren golleri Yusuf Yazıcı kaydetti. Sparta Prag deplasmanından sonra ikinci hat-trick'ini yapan milli futbolcu, bu sezon Avrupa Ligi'ndeki gol sayısını 6'ya çıkardı. Fransız basını, Yusuf Yazıcı'yı öve öve bitiremedi.

Yusuf Yazıcı, Avrupa kupaları tarihinde Milan'a San Siro'da hat-trick yapan 2. oyuncu oldu. Bu başarıyı daha önce Rivaldo, 2000-2001 sezonunda Barcelona formasıyla 3-3 biten maçta göstermişti.

İşte Lille'in San Siro'da Yusuf Yazıcı ile coştuğu karşılaşmanın Fransız basınındaki yansımaları...

L'equipe: Yazıcı, Ibra'nın ışığını söndürüyor

Fransız basınında L'Equipe, Yusuf'un performansını 'Lille ve Yusuf, Milan'ı ezerek heyecan yarattı. Yazıcı, Ibra'nın ışığını söndürüyor' şeklinde manşetine taşıdı. Gazete ayrıca Yusuf Yazıcı'ya 9, Zlatan Ibrahimovic'e 4 puan verdi.



Le Proges: Lille ve Yazıcı'dan San Siro'da büyük darbe

Le Progres sitesi, Yusuf Yazıcı'nın San Siro'da attığı 3 golün ardından, "Neyse ki Lille ve Yazıcı orada! San Siro'da muazzam bir başarı" ifadesini kullandı.

Midi Libre: Lille inanılmazı başardı

Midi Libre sitesi Lille'in San Sior deplasmanında 3-0 kazandığı maçın ardından "Lille, Yusuf Yazıcı'nın ha-trick yaptığı maçta Milan'ı San Siro'da devirdi." ifadelerini kullandı.

Le Parisien: Yenilmez Yusuf Yazıcı!

Yusuf Yazıcı'nın İtalya'da şov yaptığı maç Fransız basınında geniş yankı bulmaya devam ediyor. Le Parisien, milli yıldızın performansıyla dikkatleri üzerine çektiği maçın ardından Yusuf'a Zlatan benzerliği ile gönderme yaparak, "Yenilmez Yusuf Yazıcı ve arkadaşları İtalya'da 3-0 kazandı." ifadesini kullandı.

Le Figaro: Lille, Fransız futbolunun onurunu kurtardı

Le Figaro, Avrupa'daki Fransız takımlarının başarısız bir hafta geçirdiğine vurgu yaptı. Yusuf Yazıcı'nın hat-trck'i için ise ,"Yusuf'un attığı 3 golle San Siro'da galibiyet geldi." ifadeleri kullanıldı.

Foot Mercato: Yusuf Yazıcı yanıyor!

Fransa'nın ünlü spor sitelerinden Foot Mercato, Yusuf Yazıcı'nın Milan karşısında 3 gol attığı karşılaşmanın ardından "Christophe Galtier'in öğrencileri namağlup unvanına sahip Milan'ı Yusuf Yazıcı'nın hat-trick'i ile devirdi." ifadelerini kullandı.

France Football: Lille saygıyı hak ediyor!

Fransa'nın en ünlü spor sitelerinden olan France Football, Lille'in San Siro'da müthiş bir zafer elde ettiğini ve bunun saygıyı hak ettiğini okyuucularına aktardı. France Football ayrıca Yusuf Yazıcı'ya ekstra yer ayırırken, "Yusuf'un çılgın hat-trick'i sayesinde olağanüstü bir zafer" ifadesini kullandı.

Öte yandan Zlatan Ibrahimovic, Stefano Pioli'nin kendisini oyundan almasına tepki gösterdi. Karardan memnun olmadığı vücut dilinden belli olan yıldız oyuncu, kenara gelirken hocasına sitem etti.

Hocasından övgü

Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier, "Başta Yusuf Yazıcı olmak üzere tüm oyuncularımla gurur duyuyorum. Milan'a karşı tarihi bir zafer aldık. Renato Sanches ve Yusuf Yazıcı'nın performansları geçen sezon çok iyi yatırımlar yaptığımızın göstergesi." dedi.

Gol krallığında zirvede

Ayrıca Türk yıldız, 6 golle Avrupa Ligi gol krallığı yarışında zirveye yükselmeyi başardı. Yusuf Yazıcı'yı 4'er golle Michael Liendl, Alcacer, Dabbur ve Ishak takip ediyor.