BIST 1.180
DOLAR 8,45
EURO 10,00
ALTIN 526,37
HABER /  YEREL

31 Ocak 2021 tarihine kadar ziyaret edilemeyecek! Sümela Manastırı kapatıldı

TÜRKİYE’nin dünyaca ünlü turizm merkezlerinden olan ve 5 yıl aradan sonra 29 Temmuz 2020'de ziyarete açılan Trabzon’un Maçka ilçesindeki tarihi Sümela Manastırı taş düşmelerini önleme çalışmaları kapsamında 31 Ocak 2021 tarihine kadar tekrar ziyarete kapatıldı.

Abone ol

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden biri olan ve 22 Eylül 2015 tarihinde restorasyon çalışmaları nedeniyle ziyarete kapatılan Sümela Manastırı. restorasyon çalışmalarındaki 2. etabın tamamlamasıyla 29 Temmuz 2020 tarihinde ziyarete açılmıştı. Daha önce bir bölümü 25 Mayıs 2019 tarihinde ziyarete açılan manastır yerli ve yabancı turistler tarafından ilgi görürken, 24 endüstriyel dağcı ve 5 mühendisin bulunduğun ekip tarafından manastırda yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Çelik halat çekme ve sabitlendirme çalışmalarının yapıldığı manastır, artık çelik tel ağlarının yamaca gerildiği sistem ile korunurken, taş düşmelerini önleme çalışmaları kapsamında 31 Ocak 2021 tarihine kadar kapatılan Sümela’da tamamlanacak restorasyon çalışmaları ile ziyaretçiler tarafından güvenli bir şekilde ziyaret edilebilecek.

Validen açıklama geldi

Konuyla ilgili bilgi veren Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Sümela Manastırı’ndaki ziyaret sayısının son dönemde pandemi ile birlikte minimuma düştüğünü belirterek “Sümela Manastırı'nda son yüzde 20’lik sağ kısımda ufak tefek kayaların çelik ağlarla güvenlik altına alınmasıyla ilgili az bir yer kalmıştı. Zaten manastıra da ziyaretler minimum düzeye düşmüştü. Bu süreçte çalışmaların tamamlanması için Kasım, Aralık ve Ocak aylarını kapsayacak şekilde manastır 3 aylık bir süreyle tekrar ziyarete kapatıldı. İnşallah restorasyon çalışmalarındaki son eksikler de tamamlanarak önümüzdeki yıl manastır turizme her yönüyle açılacak” dedi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Afyonkarahisar'da iğrenç olay! Ablaları 15 yaşındaki kız kardeşlerini pazarladı
Sapık jinekolog Prof. Dr. Fecri Sevilen, oğlunun kız arkadaşını bile taciz etmiş!
Yeni koronavirüs tedbiri! 9 ilde sokakta sigara içmek yasaklandı
İzmir depreminde o binaların yıkılacağı 11 yıl önceden belliymiş! Şok eden rapor
Şanlıurfa’dan tüyler ürperten haber! Çocuklarına sopayla işkence yaptı
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in 'Yıkım ve tahliye' kararına tepki
ÖNCEKİ HABERLER
Emre Sakçı kimdir hayatı kaç yaşında Emre Sakçı nereli?
Yıldırım çarpan annesini kurtaran Gamze: Annemden yanık kokusu geliyordu
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ocak'ta görevi bırakacağı iddiası
20 farklı hastalık ortaya çıktı! Nijerya'da büyük tehlike
Ankara'da FETÖ operasyonu! 89 gözaltı kararı
Mucize Doktor 37. bölüm fragmanı
Yorumlar