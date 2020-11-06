BIST 1.180
DOLAR 8,45
EURO 10,00
ALTIN 526,37
HABER /  DÜNYA

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, istifa mektubunu hazırladı

ABD 59. başkanlık seçiminin sonuçları halen belirsizliğini korurken, Savunma Bakanı Mark Esper'in istifa etmeye hazırlandığı konuşuluyor. Pentagon ise iddiayı yalanladı.

Abone ol

Amerikan MSNBC televizyonunun üç yetkiliye dayandırdığı haberinde, uzun zamandır ABD Başkanı Donald Trump ile aralarının iyi olmadığı ve seçimden sonra görevden alınmasına neredeyse kesin gözüyle bakılan Bakan Mark Esper'in istifa etmek üzere mektup hazırladığı ileri sürüldü. 

Haberde, ayrılmadan önce Esper'in aynı zamanda Amerikan askeri üslerindeki Konfederasyon generallerinin isimlerinin sökülmesi ve bunların yerine konulacak isimler konusunda Kongre için bir taslak da hazırladığı iddia edildi. 

"Görevden alınacağını hesaba katarak önceden hazırlık yaptı"

ABD'de bakanlar ikinci döneme geçiş sürecinde Başkan'a seçenek sunmak için teamül gereği istifa mektuplarını sunuyorlar ancak MSNBC'ye konuşan yetkililer Esper'in görevden alınacağını hesaba katarak önceden hazırlık yaptığını iddia etti.

Pentagon'dan yalanlama

Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman ise söz konusu iddiayı yalanladı. Hoffman, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "NBC'nin haberi birçok yönden kusurlu ve yanıltıcı. Açık olmak gerekirse, Savunma Bakanı Esper'in istifa planı yok, istifa mektubu sunması da talep edilmedi" ifadelerine yer verdi.

Hoffman, "(Esper) Başkanın rızasıyla Savunma Bakanı olarak ulusa hizmet etmeyi sürdürüyor ve Ulusal Savunma Stratejisi'nin kesin bir biçimde uygulanması için çalışıyor" diye ekledi.

Daha önce Kara Kuvvetleri Genel Sekreterliği ve Kara Kuvvetlerinde subaylık yapmış olan Esper, ayrıca savunma sanayi şirketi Raytheon'un Hükümetle İlişkiler Biriminin başkan yardımcılığını yapmıştı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Yeni koronavirüs tedbiri! 9 ilde sokakta sigara içmek yasaklandı
İzmir depreminde o binaların yıkılacağı 11 yıl önceden belliymiş! Şok eden rapor
Şanlıurfa’dan tüyler ürperten haber! Çocuklarına sopayla işkence yaptı
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in 'Yıkım ve tahliye' kararına tepki
Trump'tan "seçimleri Yüksek Mahkeme'ye götürebiliriz" mesajı
Joe Biden'den zafer ilanı! Tarihi zafer kazanacağız
ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Kılıç'tan Ermenilerin bir Türk'ün işlettiği kafeye saldırısına kınama
Samsun'da motosiklet kazası: 2 genç hayatını kaybetti
Rivaldo'dan sonra Yusuf Yazıcı! İşte UEFA Avrupa Ligi'nde 3. hafta sonuçları
Kocaeli'de feci kaza! Kamyon bariyerlere çarpıp devrildi
Avrupa Ligi'nde Türk gecesi! Bizimkiler şov yaptı
Emre Sakçı kimdir hayatı kaç yaşında Emre Sakçı nereli?
Yorumlar