Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Ermenistan, Berd, Çemberek ve Vardenis’de ateş açtı

ERMENİSTAN güçleri çeşitli ateşli silahlar, toplar ve havanlarla Azerbaycan Ordusu birliklerinin mevzilerine ve cephenin muhtelif yönlerindeki yerleşim yerlerine ateş açtı.Abone ol
AZERBAYCAN Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın yerleşim yerlerine ateş açtığını duyurdu.
Çatışmalar, özellikle Ağdara, Ağdam, Hocavend ve Gubadlı yönünde değişen yoğunlukta devam etti.
Ermenistan güçlerinin cephenin bazı yerlerinde geri çekildiğini açıklayan Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan’ın sabah saatlerinde Berd, Çemberek ve Vardenis bölgelerinde Azerbaycan ordusu mevzilerine ateş açtığını açıkladı.