Joe Biden'den zafer ilanı! Tarihi zafer kazanacağız

Demokratların başkan adayı Joe Biden, Trump'ın başvurularının reddedilmesi ve Michigan seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından kameraların karşısına geçti. Biden, seçimlerde tarihi bir zafer elde edeceklerini ileri sürdü.

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ABD Başkan Adayı Joe Biden, kabadayılığa pirim vermeyeceklerini söyleyerek tüm oyların sayımının ardından tarihi bir zafere imza atacaklarını söyledi. Trump'ın seçim sonucunu kabul etmek istemediğini ileri süren Biden, sayım bittikten sonra kazanacaklarına emin olduğunu ifade etti.

Biden, Michigan seçim sonuçlarının kesinleşmesine yakın kameraların karşısına geçti. Burada seçimleri değerlendiren Biden, üstü kapalı da olsa zaferini ilan etti, Trump'ın seçim sonuçlarını kabul etmek istemediğini söyledi.

İşte Biden'ın açıklamaları;

"Donald Trump bu seçimin sonucunu kabul etmek istemiyor ama halk istiyor. Hükümetin insanlar için olduğunu düşünün. Burada halk yönetiyor. Dolayısıyla buna göre harekete geçin. Amerikan başkanının kim olacağını halk belirleyecek. Seçim gecesinden sonra artık şimdi, delege oylarının 270'ine ihtiyacımız olduğu net. Sayım bittikten sonra kazanan olacağımıza eminim.

"Bu görülmemiş bir fark olacak"

Wisconsin'i 20 bin oyla kazandık, Michigan'da 35 bin oy farkla öndeyiz. Michigan'daki sayım yakın zamanda bitecek. Biz Amerikan halkının çoğunun oyunu alıyoruz. Oylar giderek artacak. Yaklaşık 3 milyon oy fark var. Bu tarihte görülmemiş bir fark olacak.

Zorlu zamanlarla karşı karşıyayız. Bu seçim bittikten sonra hepimizin yaptığı işlerin Amerika için olması gerekiyor. Gerginliği azaltmamız gerekiyor. Birbirimizi dinleyeceğiz, birbirimize saygı göstereceğiz. Bir ulus olarak birlik olmak zorundayız. Bunun zor olacağını biliyorum. Birbirine karşı birçok görüş olduğunun farkındayım. Biz artık rakiplerimize düşman olarak bakmamalıyız. Biz düşman değiliz.

"Amerika'nın başkanı olacağım"

Kampanyayı bir Demokrat olarak yaptım ama Amerika'nın başkanı olacağım. Bütün Amerikalılar için çalışacağız. Bana oy vermeyenler ve verenler, hiçbir şey fark etmeyecek.

Her bir oy sayılmalıdır. Hiç kimse demokrasimizi bizden alamaz. Amerika birçok şey gördü. Bizler halk olarak susturulamayız, susturulmayacağız. Biz kabadayılığa prim vermeyeceğiz. Bu tek başıma benim zaferim olmayacak. Amerika'nın zaferi olacak."