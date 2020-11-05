Terör örgütü DHKP-C'nin tüm dijital arşivi ele geçirildi ve gizli grupları deşifre edildi

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından terör örgütü DHKP-C'ye yönelik 14 Ekim'de İdil Kültür Merkezi'ne yapılan operasyonla ilgili detaylar ortaya çıktı.

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DHA'nın edindiği bilgilere göre, çelik plakalarla güçlendirilmiş zırhlı kapıları olan İdil Kültür Merkezi’ne düzenlenen operasyon sonrası yapılan detaylı aramada, terör örgütü üyeleri tarafından imha edilemeyen dijital arşivin tamamı ele geçirildi. Dijital arşivin içeriği incelendiğinde DHKP/C terör örgütünün tüm Türkiye’deki eylem ve faaliyetleri, örgüt yönetiminin alt kadrolara verdiği talimatlar, alt kadroların yapmış olduğu örgütsel faaliyetler, raporlamalar, örgütün sadece illegal ilişki olarak kullandığı ve ismi bugüne kadar deşifre edilememiş 'gizli gruplar' adını verdiği ilişkileri deşifre edildi.

Teröristlerin raporları ele geçirildi Örgütün aktif olduğu mahallelerde yapmış olduğu duvarlara yazılar yazılması, topladıkları aidatlar, yaptıkları ölüm oruçları, mahallede sattıkları dergilere kadar örgüt yönetimine detaylı raporlamalar gönderdikleri tespit edildi. Örgüt mensuplarının hepsinin örgüt yönetimi tarafından belirlenmiş bir kod adı olduğu, aynı şekilde örgütün faaliyet yürüttüğü alanlardan illere hatta mahallelere kadar kod isim belirledikleri, tespit edilmiş ve bu kod isimlerinin tamamının da deşifre edildiği öğrenildi.

Kurumlara sığınak tüneller açmışlar

Terör örgütü DHKP-C’nin arşivlerinde şehirleri kodladıkları da ortaya çıkarıldı. Buna göre; Bursa 'yeşil', Hatay 'balkon', Mersin 'bahçe', Adana 'köprü' adlarıyla kodlandı. Örgütün arşivinden 'Halkın Mühendis Mimarları' adıyla bir başka yapılanması daha olduğu ortaya çıktı. Örgütün mühendis ve mimar olan kişileri kullanarak ve 'muslukçular' gibi kod isimleri de vererek Türkiye’deki bazı kurumlara sığınaklar, tüneller açtığı; kırsaldaki teröristlerin ihtiyaçları için su türbini, gece görüş kaskı gibi ekipmanlar hazırladıkları tespit edildi. Dijital arşivden örgütün çeşitli sanatçı, aydın, dernek, meslek odası gibi kurumlarla olan ilişkilerini kanıtlayacak belgeler de elde edildiği öğrenildi.

Avukat Ebru Timtik’in de ölüm orucu talimatı örgütten Ele geçirilen dijital arşivde geçtiğimiz günlerde ölüm orucunda hayatını kaybeden avukat Ebru Timtik’in eylemini örgütün talimatıyla yaptığı da ortaya çıktı. Örgütün bu ölümle birlikte avukatları ayaklandırmayı, bir sonraki aşamada da bu ayaklanmayı halkın tamamına yaymak için faaliyet yürütmeyi planladığı, bu doğrultuda talimatı olduğu tespit edildi.

Yüksel Caddesi eylemleri Avrupa’daki DHKP-C elebaşlarından geldi

Ankara’da Yüksel Caddesi’nde İnsan Hakları Anıtı önünde 2016 yılında 679 numaralı KHK ile öğretim üyeliği görevinden ihraç edilen, başlattığı açlık grevi eylemiyle gündeme gelen N.G. isimli kişinin de DHKP/C terör örgütü yapılanmalarından olan sözde Direnişler Meclisi isimli yapının sorumlusu olduğu tespit edildi. Bu yapının amacının diğer terör örgütleri PKK/KCK, FETÖ/PDY ve MLKP ile birlikte hareket etme amacıyla hareket ettiği belirlendi. Örgütün Avrupa’daki elebaşlarından gelen talimatlarla Yüksel Caddesi'nde çok sayıda eylem ve etkinlikler gerçekleştirildiği de ortaya çıkarıldı.