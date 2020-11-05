BIST 1.180
DOLAR 8,42
EURO 9,95
ALTIN 526,92
HABER /  GÜNCEL

Terör örgütü DHKP-C'nin tüm dijital arşivi ele geçirildi ve gizli grupları deşifre edildi

Demirören Haber Ajansı

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından terör örgütü DHKP-C'ye yönelik 14 Ekim'de İdil Kültür Merkezi'ne yapılan operasyonla ilgili detaylar ortaya çıktı.

Abone ol

DHA'nın edindiği bilgilere göre, çelik plakalarla güçlendirilmiş zırhlı kapıları olan İdil Kültür Merkezi’ne düzenlenen operasyon sonrası yapılan detaylı aramada, terör örgütü üyeleri tarafından imha edilemeyen dijital arşivin tamamı ele geçirildi. Dijital arşivin içeriği incelendiğinde DHKP/C terör örgütünün tüm Türkiye’deki eylem ve faaliyetleri, örgüt yönetiminin alt kadrolara verdiği talimatlar, alt kadroların yapmış olduğu örgütsel faaliyetler, raporlamalar, örgütün sadece illegal ilişki olarak kullandığı ve ismi bugüne kadar deşifre edilememiş 'gizli gruplar' adını verdiği ilişkileri deşifre edildi.

Teröristlerin raporları ele geçirildi

Örgütün aktif olduğu mahallelerde yapmış olduğu duvarlara yazılar yazılması, topladıkları aidatlar, yaptıkları ölüm oruçları, mahallede sattıkları dergilere kadar örgüt yönetimine detaylı raporlamalar gönderdikleri tespit edildi. Örgüt mensuplarının hepsinin örgüt yönetimi tarafından belirlenmiş bir kod adı olduğu, aynı şekilde örgütün faaliyet yürüttüğü alanlardan illere hatta mahallelere kadar kod isim belirledikleri, tespit edilmiş ve bu kod isimlerinin tamamının da deşifre edildiği öğrenildi.

Kurumlara sığınak tüneller açmışlar

Terör örgütü DHKP-C’nin arşivlerinde şehirleri kodladıkları da ortaya çıkarıldı. Buna göre; Bursa 'yeşil', Hatay 'balkon', Mersin 'bahçe', Adana 'köprü' adlarıyla kodlandı. Örgütün arşivinden 'Halkın Mühendis Mimarları' adıyla bir başka yapılanması daha olduğu ortaya çıktı. Örgütün mühendis ve mimar olan kişileri kullanarak ve 'muslukçular' gibi kod isimleri de vererek Türkiye’deki bazı kurumlara sığınaklar, tüneller açtığı; kırsaldaki teröristlerin ihtiyaçları için su türbini, gece görüş kaskı gibi ekipmanlar hazırladıkları tespit edildi. Dijital arşivden örgütün çeşitli sanatçı, aydın, dernek, meslek odası gibi kurumlarla olan ilişkilerini kanıtlayacak belgeler de elde edildiği öğrenildi.

Avukat Ebru Timtik’in de ölüm orucu talimatı örgütten

Ele geçirilen dijital arşivde geçtiğimiz günlerde ölüm orucunda hayatını kaybeden avukat Ebru Timtik’in eylemini örgütün talimatıyla yaptığı da ortaya çıktı. Örgütün bu ölümle birlikte avukatları ayaklandırmayı, bir sonraki aşamada da bu ayaklanmayı halkın tamamına yaymak için faaliyet yürütmeyi planladığı, bu doğrultuda talimatı olduğu tespit edildi.

Yüksel Caddesi eylemleri Avrupa’daki DHKP-C elebaşlarından geldi

Ankara’da Yüksel Caddesi’nde İnsan Hakları Anıtı önünde 2016 yılında 679 numaralı KHK ile öğretim üyeliği görevinden ihraç edilen, başlattığı açlık grevi eylemiyle gündeme gelen N.G. isimli kişinin de DHKP/C terör örgütü yapılanmalarından olan sözde Direnişler Meclisi isimli yapının sorumlusu olduğu tespit edildi. Bu yapının amacının diğer terör örgütleri PKK/KCK, FETÖ/PDY ve MLKP ile birlikte hareket etme amacıyla hareket ettiği belirlendi. Örgütün Avrupa’daki elebaşlarından gelen talimatlarla Yüksel Caddesi'nde çok sayıda eylem ve etkinlikler gerçekleştirildiği de ortaya çıkarıldı.

97 kişi gözaltına alındı

Ele geçirilen dijitallerin incelenmesi sonrası İstanbul merkezli 12 ilde toplam 87 adreste 120 şüpheliye yönelik 87 adreste yapılan operasyonda; aralarında örgütün Akdeniz Bölge sorumlusu, Anadolu illeri sorumlusu, çeşitli il ve alan sorumlularının da bulunduğu 97 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 49’u tutuklanırken, 48’i adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Prof. Ahmet Ercan olası İstanbul depreminde yıkımdan en çok etkilenecek ilçeleri tek tek saydı
Beyaz Saray'ın önüne kamyon çekildi! 'Melania gitmeye hazır' yorumları
Balıkesir’de intihar eden muhtarın son isteği yürekleri burktu
Motorine bir zam daha! Araç sahipleri bu habere üzülecek
YÖK açıkladı! İşte Türkiye'nin en başarılı üniversitesi
Devlet Bahçeli'den CHP'ye İzmir depremi yanıtı: İzmir'de 1989 yılından bugüne...
ÖNCEKİ HABERLER
Sivas'ta kütüphaneye çay içmeye gitti! Kalp krizi geçirdi
Trump'ın seçimde hile iddialarına OSCE'den yanıt: Temelsiz açıklamalar toplumun güvenini zedeliyor
ULAQ: Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı denize iniyor! Tarih belli oldu
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den 'parayla parti kuranlar' açıklaması
İlham Aliyev'den 'Paşinyan' çıkışı: Görüşmenin hiçbir anlamı yok
Türkiye en çok bunları tercih etti! İşte 2020'nin en çok satan otomobil markaları ve modelleri
Yorumlar 1 yorum