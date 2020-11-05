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Ünlü iş insanının ABD seçimleri için yaptığı paylaşım olay oldu

Hindistan'ın önde gelen iş insanlarından Anand Mahindra'nın Amerikan seçimlerinin sonuçlarıyla ilgili Twitter'dan yaptığı bir paylaşım viral oldu. Mahindra'nın yayınladığı ve ABD Başkanı Donald Trump'ın rakibi Joe Biden'ı mağlup edeceğine dair astrolojik tahmin binlerce beğeni aldı ve tekrar paylaşıldı.

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Çokuluslu Mahindra Group şirketinin başkanı olan Anand Mahindra, Trump-Biden yarışının başa baş geçeceğini fakat kazanan tarafın Trump olacağını öne süren astrolojik bir tahmin paylaştı.

Bu tahmin ise bir astroloğun güneşin mevcut pozisyonu ile Trump'ın burcuna dayanıyor. Mahindra tahminin sahibi olan astroloğun kim olduğunu açıklamadı.

Tweet'le karşılaşan bazı Twitter kullanıcıları da, Trump'ın kazanacağını öngören diğer astrologların tahminlerini paylaştı.

Hindistan'da büyük karar ve tercihlerle ilgili olaylarda astrologlara danışmak oldukça yaygın. BBC'nin haberine göre; politikacılar arasında da çok yaygın bir davranış bu. Hatta mevcut Başbakan Narendra Modi'nin de astrologlara danıştığı ifade ediliyor.

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