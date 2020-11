Ünlü iş insanının ABD seçimleri için yaptığı paylaşım olay oldu

Çokuluslu Mahindra Group şirketinin başkanı olan Anand Mahindra, Trump-Biden yarışının başa baş geçeceğini fakat kazanan tarafın Trump olacağını öne süren astrolojik bir tahmin paylaştı.

Bu tahmin ise bir astroloğun güneşin mevcut pozisyonu ile Trump'ın burcuna dayanıyor. Mahindra tahminin sahibi olan astroloğun kim olduğunu açıklamadı.

Tweet'le karşılaşan bazı Twitter kullanıcıları da, Trump'ın kazanacağını öngören diğer astrologların tahminlerini paylaştı.

Hindistan'da büyük karar ve tercihlerle ilgili olaylarda astrologlara danışmak oldukça yaygın. BBC'nin haberine göre; politikacılar arasında da çok yaygın bir davranış bu. Hatta mevcut Başbakan Narendra Modi'nin de astrologlara danıştığı ifade ediliyor.

This astrologer’s forecast was doing the messaging circuit last week. (Have concealed the name & address for the sake of privacy) If President Trump retains office, this astrologer will be rather popular, to put it mildly. 😊 pic.twitter.com/m2H4jFRBQ3