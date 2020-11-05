TRT'den "Azerbaycan sivillere saldırıyor" açıklaması

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren TRT Haber'de muhabirin Azerbaycan'daki gelişmeleri aktardığı sırada KJ'de "Azerbaycan sivillere saldırıyor" ifadesiyle ilgili açıklamada bulundu.

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TRT Haber'de ekrana gelen Satır Başı programında muhabirin Azerbaycan'daki gelişmeleri aktardığı sırada KJ'de "Azerbaycan sivillere saldırıyor" ifadesinin yer almasından sonra vatandaşlar tarafından TRT'ye çok sayıda tepki gelmişti.



Konu ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, "İlgili personelin sözleşmesi feshedilmiş ve işine son verilmiştir. Olay, devletin ilgili birimleriyle de irtibatlı bir şekilde çok boyutlu soruşturulmaktadır." ifadelerini kullandı.

İşte İbrahim Eren'in açıklaması:

Bu sabah saat 10.33’te Ermenistan’ın sivilleri hedef aldığını gösteren haberin canlı bağlantısı esnasında, muhabirimiz Ermenistan’ın sivilleri katlettiğini aktarırken -haberin içeriğine aykırı olarak- tamamen editörün hatası nedeniyle bir yazı kısa bir süre ekrana yansımıştır.

Yapılan bağlantıda muhabirimiz, gece boyunca Azerbaycan’ın Goranboy ve Terter şehirlerinde Ermenistan’ın sivillere yönelik hedef gözetmeksizin yapmış olduğu saldırıları anlatmaktadır.



Özel röportajlar, dosya haberler, canlı bağlantılar ve @trtworld, @trtarabi gibi uluslararası alanda etkili olan kanallarımız sayesinde dost ve kardeş ülke Azerbaycan’ın işgal altındaki Dağlık Karabağ bölgesindeki haklı davasını tüm dünyaya en iyi anlatan TRT olmuştur.



Bugün yaşanan hadiseden haberdar olan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı @HikmetHajiyev TRT’ye destek vermiştir. Yaşanan olayla ilgili vatandaşlarımızın çeşitli mecralar üzerinden ilettikleri kaygıları anlıyor ve aynı hassasiyetle olayın üzerine gittiğimizi belirtmek istiyoruz.

TRT, bir kamu kurumu olarak tabii ki eleştirilere açıktır. Ancak haberin içeriğinin dost ve kardeş ülke Azerbaycan’ın haklı mücadelesine karşı bir habermiş gibi yansıtılması da doğru değildir.



Kısa bir süre ekranda kalan bu ifadeden dolayı bugüne kadar yapılan yayınların görmezden gelinmesi savaşın başladığı günden bugüne bölgede büyük bir özveriyle çalışan arkadaşlarımızı ve şahsımı derinden üzmektedir.



Tabii ki bu olayın vahametinin farkındayız ve sonuna kadar da üzerine gidiyoruz. İlgili personelin sözleşmesi feshedilmiş ve işine son verilmiştir. Olay, devletin ilgili birimleriyle de irtibatlı bir şekilde çok boyutlu soruşturulmaktadır.