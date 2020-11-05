Cem Yılmaz o habere isyan etti

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, O Ses Türkiye sunucusu Saadet Özsırkıntı ile aşk yaşamaya başladığı iddialarına sert tepki gösterdi.

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Cem Yılmaz ile aşk yaşadığı iddia edilen O Ses Türkiye sunucusu Saadet Özsırkıntı, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapmış; "Her selamlaştığım aşka evrilmesin. Lütfen sizden ricamdır. Yanlış veya yalan bilgilerle gündem yaratılmasın" demişti.

"Saadet Özsırkıntı'dan Cem Yılmaz açıklaması" başlığıyla T24'te yayınlanan haberi sosyal medya hesabından paylaşan Cem Yılmaz, yazılanlara tepki gösterdi.

Yılmaz, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Haber kanalları biraz ciddiyet için pandemi, deprem, ekomomik olaylardan ziyade 2 meteorun da aynı anda düşmesini bekliyor sanıyorum. Bu ne fuzuli haberdir, yeter artık yahu. Altındaki yorumlarda cabası" ifadelerini kullandı.