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İbrahim Kalın'ın koronavirüsü yendiğini duyurdu!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Kovid tedavim başarıyla tamamlandı hamdolsun" açıklamasını yaptı.

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Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kovid tedavim başarıyla tamamlandı hamdolsun. Bu süreçte emeği geçen tüm sağlık çalışanı arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hastalığa yakalanan herkese acil şifalar diliyorum. Arayan, soran ve duasını eksik etmeyen herkese şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Kalın, geçen 31 Ekim'de, hafif semptomlarla geçirdiği koronavirüs tedavisinde son aşamaya geldiğini yine Twitter'dan duyurmuştu.

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