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Liseli Gamze Açar iş görüşmesi için gittiği otelde ‘düşerek’ ölmüştü!

ANKARA’da Gamze Açar isimli genç kız, iş görüşme için gittiği otelin 5. katından sabah saatlerinde ‘düşerek’ hayatını kaybetmişti. Açar’ın şüpheli ölümüne ilişkin 3 kişi tutuklandı.

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Baba Ferhat Açar, “Bu iş planlı bir cinayet” derken Gamze Açar’ın kuzeni Ahmet Yılmaz ise “Annesine maddi destek olmak istiyordu. O yüzden yarı zamanlı işlerde çalışırdı. Kızılcahamam’da bir otelde iş görüşmesinin yapılacağı söylenmiş. Gamze, otele gittiğinde onu 5 kişi karşılamış. Bundan sonra ne oldu bilmiyoruz. Sabah saat 08.45’te Gamze’nin düştüğü ortaya çıkmış. Bu olay intihar değil, cinayet. Gamze’nin hayalleri vardı, hayat doluydu.” diye konuştu.

3 tutuklama

Cumhuriyet'ten Kübra Köklü'nün haberine göre, olaya ilişkin gözaltına alınan ve Kızılcahamam Adliyesi’ne sevk edilen şüphelilerden R.D, M.D. ve M.E.D. tutuklanırken 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çelişkili ifadeler?

Şüphelilerden M.D.’nin ifadesinde bir başka odada bulunduğunu söyleyerek, “Odadan gelen gürültüler duydum. Ama odaya gelip baktığımda anormal bir şey yoktu” dediği, R.D’nin ise Gamze Açar’ın uyuşturucu krizine girdiğini iddia ettiği öğrenildi.

Açar, önceki gün memleketi Antalya’nın Aksu ilçesinde toprağa verildi.

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