Joe Biden'in hayatı acılarla dolu! Eşi ve iki çocuğu neden öldü?

ABD Başkanlık koltuğuna oturan Joe Biden kimdir? Rakibi Donald Trump'ın akseni hayatı trajedilerle dolu olan Biden, Barack Obama döneminde başkan yardımcılığı yaptı. 50 yıllık siyaset hayatına bir çok politik kimlik sığdırdı. Şimdi, oturabileceği en son koltuğa oturmaya hak kazandı. 78 yaşında tarihin en yaşlı Amerika başkanı olan Biden'in hayatı trajedilerle dolu. İlk eşi ve kızı neden öldü? Son evlat acısını neden yaşadı? Lakapları ve kırdığı potlarıyla Je Biden kimdir?