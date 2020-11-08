Joe Biden'in hayatı acılarla dolu! Eşi ve iki çocuğu neden öldü?
ABD'deki tarihi seçimde Joe Biden, mevcut başkan Donald Trump'ın önünde ipi göğüsledi. 36 yıldır kesintisiz senatörlük yapan Joe Biden'in hayatı trajedilerle dolu.
ABD Başkanlık koltuğuna oturan Joe Biden kimdir? Rakibi Donald Trump'ın akseni hayatı trajedilerle dolu olan Biden, Barack Obama döneminde başkan yardımcılığı yaptı. 50 yıllık siyaset hayatına bir çok politik kimlik sığdırdı. Şimdi, oturabileceği en son koltuğa oturmaya hak kazandı. 78 yaşında tarihin en yaşlı Amerika başkanı olan Biden'in hayatı trajedilerle dolu. İlk eşi ve kızı neden öldü? Son evlat acısını neden yaşadı? Lakapları ve kırdığı potlarıyla Je Biden kimdir?
20 Kasım 1942'de Pensilvanya'da doğan Biden, İrlanda kökenli Katolik bir aileden geliyor. 20'li yaşlarının ortalarına kadar kekeme olan Biden'ın durumu onu politikacı olma hayalinden vazgeçirmedi. Siyaset bilimi ve hukuk eğitimi alarak mezun olunca Demokrat Parti'ye katıldı.
Eşine 'senatör olacağım' sözü verdi
Joe Biden, 1966'te Neilia Hunter ile evlendi. Eşine söz vermişti, 30 yaşında senatör olacaktı. 35 yaşında ise Amerika'nın en genç başkanı olacağını iddia ediyordu. Şimdi seçimi kazandı ve 78 yaşında tarihin en yaşlı Amerika başkanı oldu.
Senatör seçildiği yıl eşi ve kızını kaybetti
Joe Biden'ın siyaset hayatı 1972'de başladı. Eşine sözünü tutup tam 30 yaşında senatör seçildi ama bu zafer yanında trajediyi de getirdi. Aynı yıl karısı ve kızını trafik kazasında kaybetti.