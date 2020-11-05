ABD merkez bankası Fed beklenen faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed), Federal Açık Piyasa Komitesitoplantısının ardından faiz kararını açıkladı. Fed, piyasaların beklediği gibi politika faizini değiştirmedi.

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ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. Oy birliğiyle çıkan ve beklentinin dışında bir karar vermeyen Fed'in noktasal grafiğinde 2023 yılına kadar sıfır faiz politikasının devamı öngörülüyor.

Karar oybirliği ile alınırken Fed, ABD ekonomisini desteklemek için tüm araçları kullanma kararlılığını tekrarladı ve tahvil alımlarına mevcut hızda devam edileceğini belirtti.

"Ekonominin toparlanması pandeminin seyrine bağlı"

Fed'den yapılan açıklamada, zayıflayan talebin ve düşük enerji fiyatlarının enflasyonu aşağıda tuttuğu, destekleyici para politikasında sözel yönlendirmenin sürdüğü, pandeminin ekonomik görünüm üzerinde önemli bir risk oluşturduğu, ekonominin toparlanma patikasının koronavirüs pandemisinin seyrine bağlı olduğu vurgulandı.

Ekonomik aktivitenin ve istihdamın toparlanmaya devam ettiği belirtilen açıklamada ekonomideki seviyenin pandemi öncesi seviyelerin altında olduğu ve pandeminin yakın dönemde aktivitenin, istihdamın ve enflasyonun üzerinde etkili olacağı ifade edildi.

"Pandeminin enflasyon üzerinde etkisi var"

Kararın ardından Fed Başkanı Powell düzenlediği toplantıda yeniden açılmalarla ekonomideki dipten toparlanmanın hızlandığını söyledi.

Powell yeni vakalardaki artışın endişe verici olduğunu belirtti. Pandeminin enflasyon üzerinde ciddi bir etki bıraktığını belirten Powell salgın konusunda insanların kendini güvende hissetmesine kadar tümüyle toparlanmanın olası olmadığını söyledi.

Karar sonrası Dolar/Tl'de değişim olmadı

Kararın ardından Dolar/TL cephesinde bir değişim görülmedi ve kur 8.42 seviyelerinde seyretti.